Expectativas de inflação para 12 meses na zona do euro sobem a 5,0% em março

11/05/2023 | 17:11



As expectativas de inflação para o horizonte de 12 meses na zona do euro subiram de 4,6% em fevereiro a 5,0% em março, segundo pesquisa com consumidores divulgada nesta quinta-feira, 11, pelo Banco Central Europeu (BCE).

O levantamento indica que as incertezas quanto às perspectivas inflacionárias alcançaram o maior nível desde abril de 2020.

As expectativas de inflação para três meses também avançaram, de 2,4% a 2,9%, mas ainda permanecem bem abaixo da percepção sobre a escalada dos preços nos últimos 12 meses, que teve alta de 8,7% a 9,9%.

Em março, o índice de preços ao consumidor (CPI) da zona do euro avançou à taxa anual de 6,9%, antes de acelerar 7,0% em abril.

Os consumidores esperam crescimento da renda nominal de 1,3% no período de um ano, ligeiramente acima da leitura de fevereiro (+1,2%). Já as expectativas para o crescimento econômico no mesmo intervalo passaram de -0,9% a -1,0%.