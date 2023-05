Deborah Secco publica série de fotos para agradecer marido pela filha

11/05/2023 | 17:10



Deborah Secco não esconde seu amor pelo marido, Hugo Moura, e pela filha, Maria Flor. Através das redes, a atriz compartilha diversos momentos com a dupla e sempre deixa os seguidores de coração quente. E desta vez não foi diferente.

Apesar do Dia das Mães estar super próximo, Deborah decidiu homenagear o amado e filha. No Instagram, a artista postou uma série de fotografias com Hugo e Flor.

Já na legenda, Secco não economizou na emoção e agradeceu o marido pela filha. Além disso, a atriz também se declarou para Maria Flor.

Dia das Mães chegando? E esse post é para agradecer a ele, Hugo Moura, pelo meu maior presente! Nossa filha! A Maria Flor é sem dúvida alguma a maior alegria da minha vida! Ser sua mãe, é o meu maior presente! Obrigada Xexeco pela nossa família! Sou vocês!