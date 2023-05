Irmã de Eduardo Costa revela que a mãe está sendo incomodada por desconhecido: Passou de todos os limites

11/05/2023 | 16:11



Sara Costa apareceu em seu Instagram nessa quinta-feira, dia 11, para contar sobre um caso que vem incomodando sua família. A irmã de Eduardo Costa contou que sua mãe vem sendo importunada por um homem que diz ser pai do cantor, e que há tempos ele tenta entrar em contato com Maria Costa, chegando até a deixar cartas na porta da casa da mãe do músico.

- Ontem quando ela saiu de casa, ela deu de cara com este senhor. E com um tom de ameaça, ele falou um monte de besteira para a minha mãe. Ela ficou com muito medo e me ligou. Eu chamei a polícia, mas ele fugiu antes da viatura chegar. Resolvi tirar a minha mãe de lá para protegê-la. Depois desse episódio, eu vi que não dá mais para lidar com ele de qualquer jeito e vamos tomar as providências cabíveis.

Sara contou que a mãe foi retirada de casa por pessoas próximas e a polícia já foi acionada. Além disso, a irmã de Eduardo confirmou que Maria Costa foi para a delegacia e um boletim de ocorrência foi registrado.