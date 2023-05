Com duas câmeras e dois leds frontais, Xiaomi 13 Lite 5G chega ao Brasil

Da Redação

Do 33Giga



11/05/2023 | 15:55



A Xiaomi lançou no Brasil o Xiaomi 13 Lite 5G. O aparelho se destaca por ser o primeiro do mercado com duas câmeras e dois leds frontais.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O Xiaomi 13 Lite 5G já pode ser encontrado no site oficial da marca mibrasil.com.br, nas lojas físicas e quiosques, localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Recife, Manaus, Fortaleza e Porto Alegre ou em parceiros varejistas pelo país. A compra do aparelho via e-commerce garante de brinde um Fone Redmi Buds 4.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

O Xiaomi 13 Lite 5G é equipado com câmera frontal dupla de 32MP com enquadramento dinâmico para que todos saiam na foto, com campo de visão de 100º. O recurso Selfie Glow garante a iluminação perfeita, que se adapta automaticamente ao cenário. A câmera frontal dupla produz um fundo desfocado e uma profundidade de campo deslumbrante para um visual natural e rico em camadas.

As selfies podem ser ampliadas em até 2x, permitindo close-ups detalhados que capturam nuances sem esforço.

Outra função moderna do Xiaomi 13 Lite é a Espelho de Rosto, que centraliza automaticamente a boca e os olhos do usuário e amplia em até três vezes, ideal para quem deseja se maquiar com perfeição, por exemplo.

O modo Vlog está disponível nas câmeras frontal e traseira. É possível filmar e escolher entre modelos de edição aprimorados para simplificar a criação do vlog. Para os produtores de conteúdos, a função Teleprompter Xiaomi é perfeita, já que é possível simplesmente ler as falas na tela e ajustar o tamanho e a velocidade do texto livremente.

A câmera tripla principal de 50MP permite ao usuário registrar uma variedade de memórias. O conjunto é composto por uma câmera ultra grande angular, uma grande angular e uma macro, para captura de objetos nos mínimos detalhes.

O sensor principal Sony IMX 766 mede 1/1,56″ de tamanho e tem 1,0 µm de pixel, ajudando a fotografar imagens mais nítidas e mais brilhantes.

Numerologia da tela

A tela do Xiaomi 13 Lite não decepciona. São mais de 68 bilhões de cores disponíveis em um display de 6.55’’ FHD + AMOLED. Conta com tecnologia TrueColor e taxa de atualização de 120Hz, para navegação ultra suave e cores vibrantes, ideal para jogar e usar o smartphone por horas, sem cansar seus olhos.

A tela tem ainda proteção Corning Gorilla Glass 5.

A bateria de alta capacidade com 4500mAh garante uma vida útil mais longa. O carregamento rápido de 67W, com uma carga completa em apenas 40 minutos, oferece ainda mais praticidade e organização do tempo para quem tem uma rotina muito agitada.

O Xiaomi 13 Lite 5G tem Chipset Snapdragon 7 Gen 1 de 4nm, processador mais recente da série, e entrega experiência suave para o usuário. Desempenho poderoso durante todo o dia somado à conexão ultrarrápida 5G. O Xiaomi 13 Lite 5G pesa 171g e apresenta bordas curvas, proporcionando o encaixe na mão perfeito e confortável.