Dieta inusitada! Lexa almoça no horário da manhã e já perdeu quatro quilos

11/05/2023 | 15:10



Nesta quinta-feira, dia 11, Lexa decidiu compartilhar nas redes sociais o seu novo método para entrar em forma. Através dos Stories no Instagram, a cantora revelou que está almoçando no horário da manhã e já perdeu quatro quilos com o novo método, que não tem comprovação científica.

- Bom dia, comendo comida, que eu amo de manhã, disse a artista quase oito horas da manhã nas redes.

No registro, Lexa aparece levando um garfo com arroz e batata palha à boca e mostra que não tem tempo ruim para comer. Mas, apesar da dieta, a cantora também está pegando firme na academia. Na noite da última quarta-feira, dia 10, a artista mostrou o treino nas redes sociais também. No vídeo, Lexa aparecia correndo na esteira enquanto curtia uma musiquinha e escreveu:

Bora! Se você não fizer por você, ninguém fará.

Vale lembrar que almoçar no horário da manhã não é um método que foi estudado por médicos e, em caso de dietas, é sempre indicado buscar um profissional para que o emagrecimento aconteça de forma saudável.