Laudo mostra que música Traumas de Roberto Carlos pode ser plágio

11/05/2023 | 15:10



Uma polêmica envolvendo o Rei Roberto Carlos surgiu. De acordo com a revista Rolling Stone, um laudo criminal mostra que a música Traumas pode ser plágio de uma canção feita por uma professora.

Erli Cabral Ribeiro Antunes entrou em um processo contra Roberto. Ela afirma que uma música feita por ela e intitulada Aquele Amor tão Grande foi plagiada pelo cantor e Erasmo Carlos.

A música Traumas foi escrita pela consagrada dupla em 1971. Segundo a professora, meses antes ela foi a um show de Roberto e entregou uma fita para um dos músicos do cantor. Sua música foi registrada em fevereiro de 1971 e em julho do mesmo ano o hit de tremendão e o amigo já estava nas rádios.

De acordo com a revista, o laudo feito pelo perito Cesar Peduti Filho aponta partes muito parecidas com a música de Erli. Mas as duas produções têm alterações na musicalidade e no ritmo.

Comparados os compassos de ambas as canções, a ideia central da música Aquele Amor Tão Grande é tocada como refrão da música Traumas. Não restam dúvidas quanto à reprodução parcial da obra. Verificou-se o plágio.

A defesa de Roberto Carlos no processo afirma que ao longo de sua carreira ele lançou vários nomes na indústria musical.