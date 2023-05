Vem aí! Sexta-Feira Muito Louca vai ganhar continuação após dez anos

11/05/2023 | 14:10



Há dez anos, mãe e filha trocaram de corpos em Sexta-Feira Muito Louca, clássico da Disney. Agora, de acordo o The Hollywood Reporter, o estúdio do Mickey Mouse fez a alegria dos fãs ao anunciar que a trama vai ganhar uma continuação. Inclusive, Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis devem voltar para os papeis de protagonistas.

Em comemoração aos dez anos do lançamento do primeiro filme, a dupla deu uma entrevista para o The New York Times e relembrou como foi a preparação.

Esta foi a era de Avril Lavigne e do punk, e eu queria vivenciá-la. Fizemos listras brancas no meu cabelo. Coloquei [a colorista] Tracy Cunningham no inferno porque peguei meu belo cabelo ruivo e apenas o descolori, disse Lohan.

E completou:

Aos 11 anos de idade, [o filme] Operação Cupido parecia tão grande para mim. Eu me joguei em tudo: sotaques, telas verdes, interpretando duas pessoas. Então me senti confortável depois disso. Sexta-Feira Muito Louco parecia diferente porque eu estava passando por todos das fases de um jovem de 16 anos de idade [mas interpretando uma personagem que era um ano mais nova].

Já Jamie Lee disparou:

Se eu tivesse todo o tempo do mundo para me preparar, não acho que teria sido tão bom. Eu só precisava estar no meu corpo.

A atriz ainda entregou qual foi a memória mais marcante que teve com Lindsay:

Quando eu e ela estávamos no carro comendo batatas-fritas. Agora, se eu recebo uma mensagem do nada: Ei, Jamie, é Lind. Eu digo: Prove. Qual foi a música que estávamos tentando aprender durante Sexta-Feira Muito Louca? Se ela responder: Like I Love You de Justin Timberlake, então eu sei que é Lindsay Lohan.

E Lohan respondeu:

Agora que você contou a todos, não podemos mais fazer isso. Lembro que queríamos batatas fritas frescas e ela continuou pegando todas as boas. [...] Eu estava tão nervoso para dar meu primeiro beijo na câmera, então ela falou comigo no meu trailer e fez graça para que eu não me estressasse com isso.