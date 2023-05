Berchtesgaden – Como está hoje o refúgio de inverno de Hitler na Alemanha

Paulo Basso Jr.

Primeiro, foram os reis da Bavária. Depois, o ditador Adolf Hitler, sua companheira, Eva Braun, e outros líderes nazistas. Assim, Berchtesgaden, aos pés da Watzmann, segunda montanha mais alta da Alemanha, com 2.713 metros de altura, ficou marcada como reduto e refúgio de personalidades históricas, que elegeram a região para escapar da agitação das grandes cidades e procurar algum sossego no inverno – no caso de Hitler, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial.

Hoje, a cidadezinha nos Alpes bávaros, localizada no sul da Alemanha, a 120 km de Munique e a 25 km da austríaca Salzburgo, na Áustria, serve como um excelente destino para quem busca a calma e a tranquilidade de um vilarejo típico das montanhas. Além disso, oferece infraestrutura completa para a prática de esqui e outros esportes de neve.

O que fazer em Berchtesgaden

Berchtesgaden fica na região alpina da Alemanha. a 25 km da austríaca Salzburgo, na Áustria, e a 120 km de Munique, capital da Bavária.

Declarado Reserva da Biosfera pela Unesco em 19Berchtesgaden90, o Parque Nacional Berchtesgaden é uma das visitas obrigatórias na região. Afinal, lá vivem diversas espécies de animais em meio a paisagens belíssimas, como as do lago Königssee, que pode ser visitado de barco.

Muitas vezes, o tour é acompanhado por um saxofonista, que toca o instrumento em meio ao vale que cerca o lago, reverberando o som. O barco em seguida para em uma ilha, onde fica a pitoresca igreja de São Bartolomeu, com paredes brancas e pequenas abóbodas vermelhas.

Outro destaque de Berchtesgaden são as minas de sal na divisa com Salzburgo, na Áustria, que movimentam a economia da região. É possível visitá-las (reservas disponíveis aqui) e até encarar um longo escorregador para chegar à mina, o que agrada principalmente às crianças.

Eu fui e adorei. O local também conta com lindas capelas feitas de sal.

Berchtesgaden de Hitler

O diferencial histórico, no entanto, acaba servindo como um atrativo a mais aos viajantes que vão a Berchtesgaden. Isso porque foi no complexo montanhoso de Obersalzberg que Hitler mandou erguer o Berghof, sua residência oficial na região, destruída em um ataque aliado em 1945.

Além da casa do führer, foram levantadas no pedaço durante a Segunda Guerra Mundial diversas moradias para outros membros importantes do partido nazista. Escritórios da Gestapo (polícia secreta) e do serviço de segurança do Reich também marcaram a história na região.

Até hoje, Berchtesgaden guarda um bunker, muito procurado por turistas, sobretudo norte-americanos. O complexo de túneis subterrâneos de 2.775 metros, com intrincados corredores, 79 salas e 4.120 m2, foi entalhado na rocha para proteger os nazistas de eventuais ataques dos inimigos aliados.

Bunker da Segunda Guerra Mundial

O ataque aéreo protagonizado pelos aliados em 1945 destruiu boa parte do quartel-general montado em Berchtesgaden, mas o bunker resistiu e hoje é um dos poucos lugares mantidos na forma quase original. Alguns espaços dele foram transformados em salas de vídeos e fotos para mostrar a história aos viajantes, mas apenas 10% dos túneis estão abertos à visitação.

Acima dos túneis, resta apenas a casa de hóspedes, onde funciona um memorial com fins educacionais, que conta a história do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial. Quadros de Hitler brincando com animais, auto-falantes em que se pode ouvir discursos do führer e objetos pessoais de líderes nazistas, como uma adaga de condecoração, fazem parte da exposição.

Para muitas pessoas, o passeio dá um pouco de nó no estômago, já que é bastante rico em detalhes históricos. Não há, entretanto, qualquer apologia política no ambiente, muito pelo contrário.

O objetivo da exibição, segundo a curadoria do espaço, é deixar a história viva para que as pessoas entendam como funcionava a mentalidade dos nazistas da Alemanha e nunca mais a imitem.

Ninho da Águia

No topo da montanha Kehlstein, a 1.834 metros de altitude, Berchtesgaden abriga outro símbolo nazista, o Ninho de Águia (Kehlsteinhaus), obra entregue a Hitler como presente por seu aniversário de 50 anos, em 1939.

Mas o ditador reclamava do ar rarefeito do topo da montanha e esteve no local apenas três vezes na vida, apesar de ter mandado levantar um luxuoso elevador com detalhes em bronze cortando verticalmente a rocha da montanha para sua conveniência.

Após a Segunda Guerra Mundial, soldados aliados encontraram no local alguns depósitos fechados com milhares de garrafas dos melhores vinhos franceses, além de quadros e outras obras de arte, tudo saqueado dos países invadidos e dos judeus (cenas que retratam isso podem ser vistas na série Band of Brothers).

O Ninho da Águia, então, passou a ter acesso restrito até 1996, quando foi devolvido pelos Estados Unidos à Alemanha.

Em 1999, a área de Obersalzberg foi reaberta para visitação, sob a alegação que o local tinha grande valor para os amantes da natureza. O edifício em que funcionava o Ninho da Águia se transformou em museu e, posteriormente, um pitoresco restaurante, que serve especialidades da Bavária, como salsichas e cerveja.

Dali do alto, o raio de visão pode alcançar até 200 km. São belas paisagens e ares que, hoje, fazem Berchtesgaden respirar bem mais aliviada.

Confira boas opções de hotéis em Berchtesgaden, na Alemanha:

Hotel Schwabenwirt

Para quem deseja se hospedar no centro da cidade, este hotel é uma boa opção. Os quartos são aconchegantes, com muitos elementos de madeira, algo típico na Alemanha. Alguns deles têm vista para as montanhas.

Alpinhotel Berchtesgaden

A proposta deste hotel é fazer com que todos se sintam em casa. O ambiente acolhedor é reforçado pelos quartos grandes, alguns deles com movéis modernos e varanda. Fica bem localizado, próximo a diversas atrações centrais de Berchtesgaden.

Ferienwohnungen Scheifler

Este é um dos hotéis mais confortáveis da região, com uma linda piscina e vista para o rio. Fica a 1,1 km do centro e perto de diversas atrações. Alguns quartos contam com copa e janelas de onde se tem um lindo panorama dos Alpes.

Planeje sua viagem para a Alemanha

Quando planejamos nossas viagens para um ou mais países da Europa, como a Alemanha, deixamos tudo pronto antes mesmo de sair do Brasil, a fim de evitarmos contratempos e problemas com outros idiomas e costumes.

Com as ferramentas certas, que confiamos a ponto de torná-las nossas parceiras, compramos passagens aéreas mais baratas, alugamos carros com antecedência e reservamos hotéis. De quebra, organizamos todos os passeios, transfers e ingressos para eventos com mais segurança e pagando menos.

Para quem vai à Europa, vale lembrar ainda que é obrigatório fazer um seguro viagem e é uma excelente ideia comprar um chip de viagem internacional. Dessa forma, você viaja com tudo regularizado e, como se não bastasse, tem acesso à internet em todos os países da região, mesmo fora do hotel.

Reserva de hotéis na Alemanha

A oferta de hotéis na Alemanha é ampla e vai desde campings, pousadas e bed and breakfasts até resorts luxuosos.

Clique aqui para pesquisar e reservar hotéis na Alemanha.

Seguro viagem Alemanha

Seguro viagem é obrigatório em quase todos os países da Europa, como a Alemanha.

Clique aqui para cotar seu seguro viagem Alemanha.

Chip viagem Europa

Com um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone, sua viagem para a Europa ficará muito melhor.

Clique aqui para comprar seu chip viagem Europa.

Passagem aérea para a Alemanha

Quando pesquisamos passagens aéreas para a Alemanha, usamos o site Skyscanner. Motivos para isso não faltam. Para começar, ele analisa as principais companhias aéreas de uma vez e apresenta na tela os melhores valores. Além disso, dá para procurar por tempo de voo, conexão, analisar os preços mais baixos em um determinado período e até receber alertas caso novas ofertas apareçam.

Clique aqui para pesquisar passagens para a Alemanha.

Aluguel de carro na Alemanha

A Alemanha conta com muitas locadoras de carro.

Clique aqui para pesquisar e alugar um carro na Alemanha

Tours, ingressos e transporte na Alemanha

O site Clivitatis permite reservar tours, ingressos e transfers em diversos destinos da Europa, antes mesmo de você sair de casa, com toda a comodidade e segurança. Prático e visual, ele conta com ótimas ofertas.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers na Alemanha.

