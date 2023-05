Curso online e gratuito mostra os efeitos das fake news na sua vida

Da Redação

O curso EAD Pensando Bem – Lógica, Razão e Fake News explica sobre o processo de construção do raciocínio e pensamento, os discursos políticos e midiáticos e apresenta ferramentas que ajudam a aplicar a lógica e a razão no dia a dia e a se proteger de fake news.

O conteúdo, ministrado pelo doutor em psicologia e professor Leonardo Martins, é apresentado em oito aulas gratuitas que podem ser cursadas pela plataforma Sesc Digital, no ritmo do aluno.

Um estudo recente desenvolvido pelo Laboratório de pesquisas da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o NetLab, mostra o quanto as notícias falsas são propagadas em grande volume e a todo momento no Brasil: em 24 dias – 26 de fevereiro a 21 de março – mais de 1 milhão de fake news sobre a temática das vacinas foram identificadas.

Diante desse cenário, é imprescindível que todos, dos mais jovens aos mais velhos, saibam como exercitar o pensamento crítico ao se deparar com manchetes falsas. Pensando nisso, a trilha do curso Pensando Bem – Lógica, Razão e Fake News é fundamentada por uma linguagem criativa, dinâmica e acessível, que combina psicologia, lógica, probabilidade, ilustrações, jogos e até números de mágica.

Martins esclarece de modo didático porque as coisas nem sempre são o que parecem. “Neste curso você vai aprender a usar o raciocínio lógico e a evitar armadilhas mentais que prejudicam nossas vidas, a vida em sociedade e até o exercício da democracia”, pontua o professor.

Martins ressalta que, em um mundo saturado de informações, cometem-se erros de interpretação até mesmo quando se acredita usar a lógica.

“O fio condutor das oito aulas é o ensino de ferramentas de pensamento e interpretação da realidade”, sublinha ele, que concebeu o conteúdo direcionado a um público amplo, formado tanto por leigos quanto por especialistas no assunto. “Assim, o curso pretende ser uma espécie de vacina contra as fake news”.

Conteúdo

Pensando Bem: Lógica, Razão e Fake News:

analisa a lógica e razão no dia a dia (aula 1) ;

; revela como aparências e vieses de raciocínio afetam a percepção e ensina a interpretar gráficos (aula 2);

explica como interpretar tabelas (aula 3) ;

; orienta a identificar argumentos logicamente errados (aula 4) ;

; a aplicar a lógica e o pensamento para não cair em fake news, negacionismo e teorias da conspiração (aulas 5 e 6) ;

; fala sobre razão e encantamento (aula 7) ;

; e como a percepção, atenção e memória afetam o entendimento do mundo (aula 8).

