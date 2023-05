Nos EUA, PacWest diz ter registrado saída de depósitos após o fechamento do First Republic

11/05/2023 | 13:33



O PacWest informou, nesta quinta-feira, 11, que registrou um movimento de saída de depósitos nos dias seguintes ao fechamento do First Republic Bank, cujos ativos foram vendidos ao JPMorgan. Na ocasião, a notícia deflagrou uma onda de pessimismo sobre a saúde do setor, que culminou no tombo das ações de bancos regionais.

Em documento protocolado na Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM americana), o PacWest afirmou que, na semana encerrada em 5 de maio, registrou queda de 9,5% nos depósitos.

A maior parte do movimento ocorreu a partir de 4 de maio, após o banco com sede na Califórnia confirmar que estava "explorando alternativas estratégicas", incluindo uma possível venda.

"As manchetes das notícias aumentaram o medo de nossos clientes sobre a segurança de seus depósitos", destaca a empresa.

A companhia acrescenta que dispõe de US$ 15 bilhões para liquidez imediata, bem acima do volume de US$ 5,2 bilhões em depósitos não segurados.

Na esteira da atualização, a ação do PacWest tombava 22,53% na Nasdaq, em Nova York, por volta das 12h37 (de Brasília).