Nos EUA, FDIC propõe imposição de taxas sobre bancos para cobrir custo de intervenções no setor

11/05/2023 | 13:13



A Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) anunciou nesta quinta-feira, 11, um plano para impor ao sistema financeiro parte dos custos associados a medidas tomadas para estabilizar as tensões recentes no setor. Pela proposta, bancos com mais de US$ 5 bilhões em depósitos não segurados ficariam sujeitos a novas taxas, com objetivo de ajudar a recuperar US$ 15,8 bilhões relacionados às intervenções no Silicon Valley Bank (SVB) e no Signature Bank, em março.

A estimativa da FDIC é de que 113 bancos americanos seriam atingidos pelas novas taxas, que seriam de 0,125% ao ano sobre os depósitos sem seguro. A maioria deles representa instituições que dispõem mais de US$ 50 bilhões em ativos, o que inclui os maiores nomes do setor, entre eles JPMorgan e Bank of America.

O número, no entanto, é uma parcela pequena dos cerca de 4,2 mil bancos sob o guarda-chuva da FDIC, que equivale a uma espécie de Fundo Garantidor de Créditos (FGC) no Basil.

Os pagamentos devem começar no segundo trimestre de 2024 e se estender por cerca de quatro anos. A proposta será submetida a consulta pública por 60 dias e poderá ser alterada antes da execução.