Eduardo Paes homenageará Rita Lee com parque do Rock in Rio, que a cantora considerava uma festa chata

11/05/2023 | 13:11



E vamos de mais uma homenagem! O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, usou as redes sociais para anunciar que o parque público que está sendo construído dentro do Parque Olímpico receberá o nome de Rita Lee. A cada dois anos, o espaço é usado para receber o Rock in Rio.

Na legenda do post, ele escreveu:

Eu sou uma paulista branquela, não tenho samba no pé mas sou apaixonada por essa cidade!, começou ele com uma frase da cantora.

Bom dia com Rita Lee cantando Valsa de uma cidade. O Parque que está sendo implantado no boulevard Olímpico vai se chamar Parque Rita Lee. Como ela queria e com direito a Rock in Rio a cada dois anos! Rita Lee Vive!

Rita já havia expressado o desejo de ganhar uma praça quando morresse, mas o parque pode não ter sido a melhor opção para homenageá-la. Já que segundo informações do jornal Metrópoles, a Rainha do Rock fez em 2011 uma publicação no Twitter criticando a experiência de ter se apresentado no festival em 1985.

Não me convidaram para essa festa chata. Sou persona non grata. Odiei ter participado em 85, escreveu a artista.