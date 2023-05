Wanessa Camargo coloca ponto final na suposta rixa com Sandy: Parou com essa brincadeira de colocar uma contra a outra

11/05/2023 | 13:10



Durante os anos 2000, o público acreditava que Wanessa Camargo e Sandy nutriam uma rixa entre elas. Contudo, décadas depois, as cantoras lançaram pela primeira vez uma música juntas, intitulada Leve, e colocaram ponto final da suposta rivalidade. Na última quarta-feira, dia 10, Camargo voltou a falar sobre o assunto no podcast Podelas.

- Algumas coisas marcam a vida da gente e eu tinha esse sonho, essa vontade de fazer com a Sandy até pela história que a gente viveu, de competição, que a galera pôs. Então, eu imaginava que aquilo nunca ia acontecer.

E continuou:

- Obviamente, a gente foi virando amigas, criando uma relação e, depois, surgiu esse ano [2022], um momento em que eu estava tão frágil e me sentindo tão julgada, Sandy e Lucas me dão a mão e falam: Vem cá fazer essa música com a gente que tem tudo a ver com você. Posso dizer que a Sandy teve sororidade. Em vez de ficar: Vamos esperar como que está a situação midiática ou imagem, ela falou: Vamos cantar juntas, agora é a hora, a música é a sua cara. A cantora confirmou que considerou o feat uma libertação da pressão para serem rivais. Já não tinha mais isso [rivalidade], mas foi bom para o público ver que, de fato, agora quebrou, parou com essa brincadeira de colocar uma contra a outra...Para o resto da vida...Chega.