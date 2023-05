Palavra do Leitor

Da Redação



11/05/2023 | 13:05



Diário, 65 anos

Nestes tempos tão conturbados em que o País vive, sem projeto algum, com desemprego, quebradeira, invasões, queimadas,farras do boi, viagens folclóricas, política do ódio, rancor, vingança, onde acusam, julgam,condenam e executam sem o mínimo direito à defesa, quando tanto falavam em democracia e liberdade, ainda temos o Diário para nos guiar. Parabéns pelos 65 anos! Cumprimentos extensivos a todo o brilhante pessoal que faz parte deste Diário do Grande ABCDMRR!

Jose Carlos Soares de Oliveira - São Bernardo





Saúde em São Bernardo

"S.Bernardo faz atendimento precário de saúde em local com esgoto a céu aberto’ (Primeira Página, ontem). E ainda tem uma cambada de funcionários das UBSs dando os parabéns pra esses políticos que só sabem encher o bolso com o dinheiro público.

Ana Maria Sousa - São Bernardo





Centro Hospitalar

Peço providência urgente para resolver o descaso com o entorno do Centro Hospitalar de Santo André. Foi iniciada uma reforma na entrada principal que não termina, causando risco a transeuntes, pacientes e familiares que ficam aglomerados na calçada e sarjetas da Travessa Nilo aguardando atendimento. Já na Travessa Apeninos, a calçada é estreita e ainda temos trailers de lanchonete instalados irregularmente, que muitas vezes obrigam o pedestre a desviar para a rua.

Rubens Faria - Santo André





Rita Lee – 1

Muito feliz a frase do Diário, retirada de um dos trechos da música Saúde, homenageando nossa rainha do rock: “Mas enquanto estou viva e cheia de graça. Talvez ainda faça um monte de gente feliz” (Primeira Página, ontem). Discordo Rita, você continuará a nos fazer felizes para sempre. Gratidão e vá com Deus.

Vanderlei Retondo - Santo André





Rita Lee – 2

Aos 75 anos de idade, Rita Lee parte cedo! Porém, do maravilhoso legado que deixa a nós brasileiros é que será eternamente lembrada como uma das mais incríveis mulheres, compositoras e cantoras do País! Como rainha do rock, sua vós era terna! Do seu romântico e inesquecível “baila comigo”, agora baila com anjos no céu! Vá em Paz, Rita Lee

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Esquema

‘Volante do Tigre está em lista de denunciados do MP por manipulação’ (Esportes, ontem). Quando a esperteza é demais, ela engole o esperto. Uns caras armaram com o Fernando Neto, mas eles tinham certeza de que naquele jogo não tinha mais ninguem com esquema? Do jeito que está, podia ter esquema até com o juiz. Virou terra sem lei com estas apostas. Aposta-se de tudo. Pelo que o jogador fala, dá a impressão de que alguém tinha prometido uma grana ao árbitro para ele não expulsar ninguém.

Donizete Souza - Ribeirão Pires