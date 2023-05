Projeção em prédio da Avenida Paulista homenageia Rita Lee

11/05/2023 | 13:00



Na noite desta quarta-feira, 10, após o velório da cantora e compositora Rita Lee, a fachada do prédio da Fiesp, localizado na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, homenageou a artista com uma projeção em que o rosto e o nome da dela apareciam em meio às cores azul e rosa. De acordo com a assessoria da Fiesp, a homenagem deve continuar nesta quinta-feira, 11.

Também na noite desta quarta, a apresentadora Astrid Fontenelle disse no programa Saia Justa, do GNT, que os fãs de Rita já se mobilizam para lançar uma campanha que vai pedir que a Avenida Paulista seja rebatizada como "Avenida Paulista - Rita Lee".

Rita, nascida na capital paulista, tinha uma relação intensa com a cidade. Para a cantora Isaurinha Garcia, ela compôs, ao lado de Roberto de Carvalho, o samba batizado justamente de Avenida Paulista, lançado em 1979. Rita nunca gravou a canção.

Na balada Lá Vou Eu, lançada em 1975 na trilha sonora da novela O Grito, Rita canta "Na cidade de São Paulo/O amor é imprevisível como você/E eu". No rock Orra, Meu, a cantora eternizou uma expressão bem popular da capital. O típico paulistano também estava representado em um dos personagens que Rita criou, o Aníbal, que tinha sotaque carregado.