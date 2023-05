O senhor do destino da região

Da Redação



Não há qualquer defesa em torno dos interesses da região nas últimas seis décadas e meia que não tenha o Diário do Grande ABC como protagonista. Não há. Tudo o que de importante ocorreu de 1958 até aqui passou por essas páginas.

Se tem algo que me vem à mente quando penso na instituição Diário do Grande ABC é a defesa incansável da democracia. E, ao longo de minha trajetória, um episódio traduz o orgulho que sempre tive em fazer parte desta casa: vivíamos o calor da eleição para o governo do Estado, em 2014, e um candidato ao Palácio dos Bandeirantes sentiu-se no direito de tentar impedir o Diário de realizar pesquisa eleitoral para saber, naquela ocasião, o que pensavam os moradores das sete cidades sobre aqueles que queriam governar São Paulo.

Pois bem. Ele foi à Justiça e, antes mesmo que os pesquisadores fossem às ruas, conseguiu uma liminar para impedir o levantamento. O poder do tal candidato não foi o suficiente para nos calar. Fomos ouvir as associações de defesa do jornalismo, formadores de opinião, democratas e os próprios adversários que se mostraram incrédulos com a postura daquela campanha. O argumento, absurdo, era o de que, como o Grande ABC era uma espécie de “berço do Partido dos Trabalhadores”, o que já se mostrou ultrapassado, diga-se de passagem, a pesquisa estaria, por si só, ‘contaminada’. Não aceitamos essa injustiça e, principalmente, esse preconceito com o eleitor da região, que, por essa lógica, não poderia ter outra opinião. Marcamos audiência com o juiz eleitoral, apresentamos todos os argumentos e, em uma sexta-feira, ele entendeu a lisura do processo. No domingo, a pesquisa estava lá, publicada, repercutindo em todo o Brasil.

E assim foi em muitas outras ocasiões, como, por exemplo, ao redigir a Carta do Grande ABC, na oportunidade em que o jornal completou 57 anos, em 2015, defendemos, sem meias-palavras, a necesssidade de discutir para valer o processo de desindustrialização. E não pretendemos parar de defender as bandeiras da nossa população.

Aos senhores Ronan Maria Pinto e Marcos Sidnei Bassi, acionista e superintendente, respectivamente, minha imensa gratidão em me conceder a oportunidade de ocupar, pela segunda vez, esta cadeira tão importante, e que me dá a chance diária de conseguir dar voz a quem não consegue ser ouvido em nossa região. Esse é o nosso papel como jornalista, que é de sempre prestar serviço à sociedade.

E disso, nenhum de nós do Diário, que fazemos com que esse senhor de 65 anos ajude a mudar o destino de muita gente, abre mão.

Vida longa ao Diário do Grande ABC! Vida longa ao Grande ABC!

Sérgio Vieira é diretor de Redação do Diário.