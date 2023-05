Marcação cerrada na jogatina

Da Redação



11/05/2023 | 12:55



A proliferação das casas de apostas eletrônicas baseadas em lances de jogos de futebol desaguou em esquema de manipulação de resultados que tem afetado a lisura das competições, colocando resultados de partidas e até de campeonatos sob suspeita. Daí a necessidade de se promover ampla investigação sobre tais empresas e o quanto já conseguiram infiltrar seus tentáculos pela estrutura esportiva do Brasil. Ainda que incipientes, as apurações demonstram que a organização criminosa se imiscuiu por inúmeros flancos. Chegou, inclusive, ao Grande ABC, onde atingiu o volante Fernando Neto, do São Bernardo FC. Ontem, por precaução, o clube da região afastou o atleta de suas atividades oficiais.

Investigações do Ministério Público de Goiás, conduzidas no âmbito da Operação Penalidade Máxima II, chegaram à conclusão de que o jogador do Tigre teria aceitado proposta para receber um cartão vermelho quando atuava pelo Operário-PR, em uma partida contra o Sport-PE, pelo Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Ele receberia R$ 500 mil pela expulsão – R$ 40 mil adiantados –, mas não conseguiu concretizar o combinado. O esquema atinge grandes atletas do futebol nacional, como Eduardo Bauermann (Santos), Kevin Lomonaco (Red Bull Bragantino), Moraes Jr., Paulo Miranda e Gabriel Tota (Juventude), Igor Cairús (Cuiabá) e Victor Ramos (Chapecoense).

Manipulação de resultados esportivos não é algo novo no País. Em 2005, a revista Veja estarreceu o Brasil ao revelar a Máfia do Apito, esquema comandado pelo árbitro Edilson Pereira de Carvalho que manchou a reputação do principal campeonato nacional de futebol. Cinco anos após o escândalo, a legislação tornou este tipo de fraude crime contra torcedores. Decorrida mais de uma década, o arcabouço legal deixou de ser suficiente para impedir o surgimento de novas modalidades de estelionato capazes de burlar as regras da modalidade que é paixão nacional e movimenta fortunas – algo que desperta o interesse de corruptos e corruptores. Que as autoridades, por sua vez, apertem a marcação.