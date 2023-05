Diário do Grande ABC. Muda o cenário. A informática pede passagem. Tradução regional mantida.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/05/2023 | 11:25



E naquele 1993, a reportagem, comandada pela jornalista Marina Takiishi, ouviu profissionais de várias áreas que relataram sua passagem pelo Diário. Verdadeiras aulas de jornalismo foram registradas, atualíssimas ainda hoje.

“Memória” atreve-se a resumir aquelas lembranças:

José Louzeiro – Integrei a equipe do Diário, vesti a sua camisa. Aprendi boas lições de prudência jornalística com mestre Fausto (Polesi), incapaz de escrever para discriminar, denegrir ou humilhar.

Edison Motta – Na casinha de quatro cômodos da Rua Catequese, amontoavam-se repórteres, fotógrafos, colaboradores, motoristas e diagramadores. No prédio antigo, defronte, linotipos preparavam em chumbo quente, todas as noites, o velho Diário, filho legítimo do News Seller.

Valdenizio Petrolli – O papel do diretor proprietário-faz-tudo ou dos amigos colaboradores, dos que trabalham de graça em troca de prestígio ou de uma carteirinha, não tinha mais lugar na Imprensa industrial em 1968, quando nasce o Diário.

Aleksandar Jovanovic – O Diário consegue tornar-se termômetro do cotidiano em consequência de sua inserção na comunidade, condição básica para informar e formar opinião, ser exemplo de ressonância da sociedade e dedo que aponta as questões críticas com o propósito de buscar solução.

Pedro Martinelli – Trabalhei no Diário entre 1967 (ainda News Seller) e 1970. Senti todo o frenesi da Imprensa. Além de fotografar e fazer laboratório, sugeria pauta, fazia revisão e eventualmente participava da entrega dos jornais. É difícil explicar isso às novas gerações.

Paulinho Andreolli – Quanto maior o êxito editorial, melhor será o jornal. Essa equação é resolvida com honestidade e seriedade pelo Diário do Grande ABC, que há 35 anos cumpre a função de bem informar.

E OUTROS 30 ANOS SE PASSARAM...

Como estampou um dos títulos do suplemento de 1993: “História do jornal reflete o desenvolvimento da região”. E foi assim. Assim será.

CENÁRIO NOVO. Em 1993, o Diário completava cinco anos de investimento na informatização de suas instalações e no desenvolvimento de sua redação

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 11 de maio de 1993 – ano 36, edição 8383

IMPRENSA – O Diário lançava um caderno de Economia e Empresas e inaugurava seu novo projeto gráfico: consolidava sua posição de maior jornal regional do País.

As mudanças abriam muito mais espaço para o noticiário regional.

EDITORIAL – Trinta e cinco anos de um jornal.

O Diário atinge pleno vigor por ter sido sempre um defensor dos interesses do Grande ABC.

COMÉRCIO – Os Serviços de Proteção ao Crédito das Associações Comerciais de Santo André, São Bernardo e São Caetano passavam a contar com o apoio de computadores.

EDUCAÇÃO – Estado autorizava as escolas a contratar faxineiras enquanto durasse a greve dos funcionários.

EM 11 DE MAIO DE...

1890 – Instalado o Município de São Bernardo, com abrangência sobre toda a área do Grande ABC.

1943. Tempo de guerra mundial. Começava o racionamento de açúcar, seguido de distúrbios que provocaram a ação policial na região, com dois feridos. A Imprensa reclamava da falta de aviso prévio dando conta do racionamento motivado pela greve na Europa.

1958 – Circula o número 1 do semanário News Seller, semente do Diário.

Durante a semana, os quatro diretores são recebidos na Prefeitura de São Bernardo pela secretária Rita Zincaglia, que recorda: “Edson, Fausto, Angelo e Maury vieram me trazer o número 1 do News Seller. Eram garotos. O Maury estava de calça curta, com suspensórios”.

HOJE

Dia da Integração do Telégrafo no Brasil

Dia Nacional do Reggae

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Espírito Santo, hoje é o aniversário de Águia Branca, Alto Rio Novo e Governador Lindenberg.

Em Goiás: Aparecida de Goiânia, Guarinos e Rio Quente.

No Rio Grande do Norte: Bom Jesus, Lagoa d’Anta e São Pedro.

No Maranhão: Caiapió e Nova Iorque.

Em Rondônia: Machadinho D’Oeste e Santa Luzia D’Oeste.

E mais: Barroquinha (CE), Mãe do Rio (PA), Pranchita (PR) e Venâncio Aires (RS).

Afonso Navarro Oviedo

11 de maio

Sacerdote diocesano em El Salvador. Assassinado em 11 de maio de 1977. Lutava em favor do povo oprimido.

Fonte e ilustração: blog Pedro Altino