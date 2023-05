Obituário - 12 de maio de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/05/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

José de Araújo Chaves, 99. Natural de Tauá (CE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Alves Gouvêa, 88. Natural de Jequeri (MG). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Manoel José da Silva, 80. Natural de Taciba (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Helena de Jesus Carrasqueira, 72. Natural de Portugal. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Irton Teixeira Cardoso, 68. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Roberto Rosa de Oliveira, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Wilson Aparecido Guimarães, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Josicleide Carvalho Joaquim, 37. Natural de Araci (BA). Residia no Jardim Elba, em São Paulo. Dia 6, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Antônio José dos Reis, 93. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Irma Aparecida Euzebio Mergel, 71. Natural de Santo André. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 6, em santo André. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

SÃO CAETANO

Maria Aparecida Momesso da Fonseca, 96. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 6, em Santo André. Memorial Planalto.

Luís da Rocha Ferreira, 72. Natural de Cambé (PR). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria de Lourdes Pinheiro Samuel, 99. Natural de Jaboticabal (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Sulamita da Silva Gomes, 86. Natural de São Bernardo (MA). Residia no Parque Grajaú (SP). Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Sebastião Januário Pinheiro, 77. Natural de Altos (MG). Residia no Parque Dorotéia, em São Paulo. Dia 6. Vale da Paz.

Maria das Graças Silva Nascimento, 75. Natural de Baixo Guandu (ES). Residia no bairro Taboão. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Irani Massena da Silva, 71. Natural de Monte Horebe (PB). Residia no bairro Eldorado, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Afonso Miguel de Oliveira, 61. Natural de Milagres (CE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Givaldo Magalhães dos Santos, 59. Natura de Vitória da Conquista (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Raimundo Nonato Dutra, 53. Natural de Acaraú (CE). Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Crematório Santa Catarina, em Jandira (SP).

Ernelina Meire dos Santos, 39. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Lázara Zibordi Rodrigues, 85. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

RIBEIRÃO PIRES

Ana Francisca São João Martins de Oliveira, 97. Natural de Itatiba (SP). Residia no bairro Somma, Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

José Roberto Vicentini, 72. Natural de Itatiba (SP). Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Luiz Antonio Américo, 62. Natural de São Caetano. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Telma Gomes da Silva Thomaz, 58. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Helaine Santos Oliveira, 28. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bonita, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.