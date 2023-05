Relatório da Opep mostra queda de produção de petróleo no Brasil, mas projeção é de crescimento

11/05/2023 | 11:12



A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) afirma que a produção de petróleo do Brasil recuou 147 mil barris por dia (bpd) em março ante fevereiro, para uma média de 3,1 milhões de bpd. O cartel diz em seu relatório mensal ter expectativa de que a produção do País cresça, com aumento na produção em alguns campos, mas também comenta que manutenção em plataformas offshore deve provocar "algumas interrupções em grandes campos".

O Brasil é mencionado como um dos principais atores a impulsionar o crescimento da oferta de combustíveis líquidos em 2022, ao lado de EUA, Rússia, Canadá, Guiana e China.

Já os maiores recuos foram vistos em Noruega e Tailândia, aponta o relatório.

O Brasil deve continuar a apoiar a oferta desses combustíveis em 2023, diz ainda o grupo, enquanto na Rússia deve haver recuo.

A Opep projeta também que o gasto de capital para exploração de petróleo e gás do Brasil registre crescimento de 15% em 2023, na comparação com o ano anterior.

Crescimento econômico

Além disso, o cartel diz no relatório que manteve a produção para o crescimento econômico do Brasil em 2023 em 1,0%, com desaceleração após o avanço de 2,9% do ano anterior.

Os juros e a inflação elevados deve provocar desaceleração, afirma o documento, com espaço fiscal "limitado" para investimentos domésticos.