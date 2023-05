Empresa realiza ação social em Rio Grande da Serra

Da Redação



11/05/2023 | 11:11



A Unipar realizará no sábado uma ação social com o objetivo de entreter, informar e instruir a comunidade de Rio Grande da Serra sobre assuntos relacionados à cidadania, saúde, desenvolvimento, segurança e meio ambiente. Em conjunto com o CCC (Conselho Comunitário Consultivo), Prefeitura e entidades locais, o evento acontecerá das 9h às 17h, na Praça da Bíblia e no salão da Paróquia São Sebastião.

Durante todo o dia, os moradores da região poderão aproveitar a programação gratuita do evento. No espaço interno haverá atendimento de diversos profissionais voluntários, como médicos, dentistas, advogados, psicólogos, protéticos, além de podologia, quiropraxia e outros serviços. Também será possível realizar testagem e tirar dúvidas sobre ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), bem como atualizar o Cadastro Único.

Na praça, a programação também estará recheada de atrações. Haverá o desafio sobre o meio ambiente, apresentações esportivas, culturais e mostras de trabalhos artesanais de instituições da região. E, para as crianças, a diversão será garantida com playground, pipoca e algodão-doce. Os interessados ainda poderão arriscar uma tacada no espaço do projeto Corujinha Golfe. Também haverá um balcão de cadastramento da campanha de castração de animais realizada pela Prefeitura, destinada a pessoas de baixa renda.</CW>

Além disso, o público presente poderá participar da oficina de cinema com celular, promovida pelo projeto Pontos MIS – uma ação oriunda do patrocínio da Unipar ao Museu da Imagem e do Som de São Paulo. A oficina terá duas sessões, às 13h30 e às 15h, na Emeb Prof. Rachel Silveira Monteiro.

Para o encerramento do evento está programada a apresentação da Orquestra Locomotiva, projeto também patrocinado pela Unipar, previsto para acontecer a partir das 16h.