Mostra Diário 366 inicia temporada de exposição em Santo André no sábado

Da Redação



11/05/2023 | 11:07



O salão de exposições do Paço Municipal de Santo André recebe a partir das 14h de sábado a mostra Diário 366, do artista visual e poeta Bruno Novaes. Nela, serão exibidos trechos do diário dele, mas elaborado de forma colaborativa com mais de 300 participantes do projeto. As obras ficarão disponíveis até 8 de julho, com visitação de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h e das 13h às 17h, e mediação educativa às quinta e sextas, das 13h às 17h.

A iniciativa de Novaes começou com registros diários em 2016, com a utilização de escritas, desenhos, colagens e fotografias. Na época, com a divulgação dessa ação, voluntários escolheram as datas que gostariam de completar e as receberam de forma digitalizada para preencher os espaços. Eles também preencheram dados com informações dos motivos que o fizeram escolher aquele dia em específico, criando uma relação de troca de confidências com o artista. Assim, foi formado um material expositivo que narra memórias e relatos coletivos.

Além de cartas, o artista recebeu outros itens dos participantes, como ingressos de cinema, camisetas e até certidão de óbito. De modo geral, a obra convida os visitantes a imaginarem as histórias por trás de cada objeto exposto.

O projeto, com texto curatorial de Julia Lima, já circulou pelo Centro Cultural dos Correios de São Paulo (2021) e pelo Museu de Arte Contemporânea de Campinas (2022). Agora entra em itinerância com produção da Brecha Cultural, contemplado pelo ProAc (Programa de Ação Cultural) Editais de 2022 e financiado pela Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado.

Para complementar a experiência, a mostra conta com a proposta participativa ‘Quantas histórias cabem num ano?’, que convida o público a escrever ou desenhar sobre um dia que queira deixar registrado na exposição. A entrada é gratuita, e o local possui acessibilidade para pessoas com deficiência visual e cadeirantes.