Sabesp não finaliza obra e deixa buraco em calçada

Renan Soares

do Diário do Grande ABC



11/05/2023 | 11:01



Um obstáculo tem atrapalhado a vida de moradores que passam pela Rua Porto Alegre, na Vila Assunção, em Santo André. Há 20 dias, esperam o envio de uma equipe para fechamento de um buraco na calçada, resultado de uma obra para contenção de vazamentos feita pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

A equipe de reportagem esteve no local e constatou a denúncia feita por um morador. O buraco, que pega quase a metade da calçada, atrapalha o deslocamento de pessoas no local. No ponto onde o obstáculo está localizado funcionam estabelecimentos de medicina veterinária, atrapalhando quem deseja levar os pets para receber cuidados.

“Primeiro, após a obra, tinha de fechar; segundo, olha o perigo que gera, seja para um idoso ou uma criança. Quando mandamos a demanda eles dizem que não têm funcionário, que são duas equipes, uma que sana o problema (de vazamento) e outra que fecha o buraco da primeira obra. São 20 dias, muito tempo”, reclama o corretor de imóveis Miguel Colicchio Neto, 69 anos, conhecido popularmente como Guta.

De acordo com ele, após a obra para conter o vazamento, a Sabesp havia estipulado retorno em até cinco dias úteis para realizar o conserto da calçada e finalizar a obra. Porém, após três semanas, a companhia ainda não voltou. Segundo ele, já foram feitas ligações e envio de e-mails, sem retorno concreto sobre prazo para o envio da equipe. No local, a companhia deixou apenas uma faixa de aviso, já caída sobre o buraco.

Uma moradora de 40 anos, que preferiu não se identificar, alega que o buraco tem afetado também motoristas, já que fica próximo a vagas de garagem. “Além de ser perigoso, já que uma pessoa pode se machucar, o obstáculo está localizado bem na passagem de pedestres e acaba impossibilitando a utilização da vaga para carros. Já aconteceu de uma roda de carro quase cair no buraco”, aponta.

Em nota, a Sabesp informou que executará o serviço de reposição do pavimento ainda hoje, mas não esclareceu os motivos para a separação de equipes e prazo ampliado em relação aos cinco dias úteis para retornar e finalizara obra.