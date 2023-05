BMW i4 eDrive35 M Sport já está disponível no Brasil

Da Redação

Do 33Giga



11/05/2023 | 10:55



A BMW segue aumentando sua oferta de modelos elétricos no Brasil. Após o lançamento do BMW i4, único modelo com este tipo de carroceria 100% eletrificado à venda no País, nas versões M50, com 544cv de potência, e eDrive40, com até 590 quilômetros de autonomia no ciclo WLTP, chegou a vez da versão eDrive35 M Sport.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Mesclando visual esportivo M Sport, repleto de tecnologia e com ótima eficiência das baterias, o BMW i4 eDrive35 M Sport chega com alcance de até 339km (ciclo Inmetro) e até 483km (ciclo WLTP).

Visualmente, o BMW i4 mescla um pouco do Série 3 com as linhas do Série 4 e do esportivo M3. A carroceria Gran Coupe tem charmosos vidros sem molduras.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Na dianteira, os faróis afilados, juntamente com entradas de ar agressivas e a grade duplo rim vertical dão um aspecto esportivo ao modelo. O para-choque traseiro tem detalhes esportivos e um difusor de ar bem no centro, deixando o modelo mais elegante – mas sem perder a sua esportividade.

Com esta nova versão, o BMW i4 passa a atender um grande público. O visual esportivo é derivado diretamente da versão topo de linha M50, com para-choques dianteiro e traseiro, além da grade, com a grife M Sport. As rodas são de 19 polegadas com acabamento diamantado, assim como na versão topo de linha.

No quesito desempenho, o BMW i4 eDrive 35 M Sport tem 286cv de potência (210kW) e 400Nm de torque instantâneo. Com esse conjunto, acelera de 0 a 100km/h em 6 segundos e tem bateria de 70,2kWh, que proporcionam até 339km de alcance, de acordo com o ciclo Inmetro, e até 483km de acordo com o WLTP.

O novo BMW i4 também é equipado com uma tecnologia que possibilita recargas ultrarrápidas de até 180kW. Esse modo permite carregar até 80% da bateria em apenas 35 minutos. O BMW i4 vem com dois carregadores de fábrica: um BMW Wallbox Essential com potência de carga de 22kW e um Flexible Fast Charger com potência de carga de 11kW.

O Flexible Fast Charger é um carregador rápido, portátil e flexível. O kit standard acompanha um conector de 3 pinos, padrão brasileiro, que libera potência de até 1.8 kW.

Para os clientes do BMW i4, também está incluída a oferta do cabo industrial trifásico de 32A, que libera até 11kW de potência a depender da rede elétrica. Além disso, o Flex Charger tem garantia de 2 anos, assim como o BMW Wallbox.

Dessa forma, ao comprar o BMW i4, o cliente tem dois pontos particulares de recarga, podendo levar um sempre no carro e facilitando sua recarga em qualquer lugar.

Por dentro, o BMW i4 é equipado com o BMW Live Cockpit Professional, tela curvada composta por duas telas, uma de 12,3” para o painel de instrumentos e outra de 14,9” para a multimídia, o conjunto roda o novo Sistema Operacional 8 e exibe as informações de maneira atraente e intuitiva.

No quesito conectividade, o novo BMW i4 conta com o BMW ConnectedDrive, que fornece serviços como:

chamada de Emergência Inteligente,

aviso de manutenção,

navegação com informação de trânsito em tempo real,

portais de notícias, clima e aplicativos.

Além de serviços remotos que podem ser acionados a partir do app My BMW:

como trancar e destrancar as portas,

buzinar,

localizar o veículo

e enviar destinos direto ao sistema de navegação.

Ainda é possível utilizar aplicativos de smartphones com a preparação para Apple CarPlay e Android Auto.

Entre os equipamentos disponíveis, destaque para:

os faróis Full LED;

sistema Parking Assistant;

BMW Comfort Access 2.0 (destrava e acende luzes de boas-vindas ao se aproximar do carro e tranca o veículo ao se afastar sem necessidade de encostar na chave, além de possibilitar a abertura do porta-malas através da aproximação do pé no para-choque traseiro)

e o Driving Assistant Professional (assistente de condução inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções).

Há ainda o Assistente Pessoal Inteligente BMW (Intelligent Personal Assistant), sistema testado e desenvolvido pelo time da engenharia da empresa no Brasil por meio de uma parceria com a equipe global, sediada na Alemanha.

Ele é capaz de executar inúmeras funções no veículo ou explicar o funcionamento de equipamentos sendo ativado por comando de voz com a frase “Olá BMW”, ou qualquer outra que for programada pelo motorista.

O modelo pode ainda se conectar com a Amazon Alexa e casas inteligentes, além de estar apto para receber atualizações remotas de software quando disponíveis. Esse assistente é disponibilizado de forma gratuita por três anos.

O novo BMW i4 eDrive35 M Sport já está à venda nas concessionárias da BMW no Brasil em nove opções de cores para a carroceria (Branco Alpino, Preto Safira, Branco Mineral, Laranja Sunset, Verde Sanremo, Cinza Brooklyn, Azul Portimão e Vermelho Aventurini) e cinco opções de acabamento interno (Couro Vernasca Vermelho Tacora/Preto, Couro Vernasca Preto/Preto, Couro Vernasca Mocha/Preto, Couro Vernasca Oyster/Preto).