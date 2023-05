Equipe ambiental de Ribeirão atinge recorde de atendimento

Da Redação



11/05/2023 | 10:49



A Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano de Ribeirão Pires, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, registrou em abril o mês com o maior número de atendimentos desde a criação da equipe, em julho de 2021. Ao todo, foram 424 animais que receberam os cuidados dos profissionais da Pasta. O recorde anterior aconteceu em janeiro deste ano, com 350 resgates.

No total, foram realizados 15 atendimentos de urgência em animais que chegaram muito debilitados na base e foram salvos.

A equipe ambiental atuou em 33 ocorrências e vistoriou mais de 120 denúncias de maus-tratos. Casos com animais domésticos, como cães e gatos, foram a maioria. Segundo a Prefeitura, os números correspondem à alta de vistorias feitas na cidade por agentes, protetores e ONGs (Organizações Não Governamentais).

Entre os serviços realizados pelas equipes estão resgate de animais silvestres, atendimentos de ocorrências de maus-tratos, atendimentos de urgência e castrações. Nas ocorrências de animais selvagens, os resgates mais recorrentes em abril foram saruês (53), pássaros (42) e cobras (26). Neste mês, a equipe passou a contar com uma ambulância

“Nosso objetivo é proteger os animais e garantir o bem-estar deles. Além disso, a educação ambiental é uma ferramenta importante para a preservação da fauna e da flora. Com o conhecimento, as pessoas passam a ter mais respeito e cuidado com o meio ambiente”, disse a secretária da Pasta, Andreza Araújo.

COMO DENUNCIAR

Os telefones 4824-4197 ou 97211-1112 (WhatsApp) recebem denúncias de maus-tratos, animais silvestres feridos ou em local não apropriado, entre outras ocorrências em Ribeirão Pires.