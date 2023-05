Santo André inicia Operação Dia das Mães com aumento de efetivo policial

Thainá Lana

do Diário do Grande ABC



11/05/2023 | 10:28



Os centros comerciais de Santo André começaram a receber ontem reforço no patrulhamento das equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), PM (Polícia Militar) e GOE (Grupo de Operações Especiais) da Polícia Civil. A Operação Dia das Mães visa aumentar a segurança da população durante o período de compras nos dias que antecedem uma das datas de maior movimento de consumidores no ano.

A atuação do patrulhamento será intensificada durante o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, quando se espera aumento de 35% no movimento até domingo, segundo previsão da Prefeitura.

No total, a fiscalização ocorre simultaneamente em cerca de 12 endereços do município, que devem receber grande fluxo de pessoas nos próximos dias.

Entre os pontos patrulhados estão o calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima, a região do Largo da Vila Luzita, Rua Carijós e Alameda Vieira de Carvalho.

Para a ação, haverá um incremento de efetivo das forças de segurança, sendo 70 viaturas e 140 policiais militares, 20 veículos e 120 GCMs e cinco viaturas e 20 policiais civis.

Durante evento de lançamento da Operação Dia das Mães, realizado ontem no espelho d’água do Paço Municipal, o vice-prefeito Luiz Zacarias (PL) destacou que a iniciativa busca aumentar a sensação de segurança da população com o policiamento preventivo.

“Estamos sempre atentos às demandas que envolvem a questão da segurança pública. E agora, em mais uma ação ostensiva, mostramos a integração que existe na nossa cidade entre as forças policiais”, pontuou Zacarias.

O coordenador operacional do 10º Batalhão da Polícia Militar, major Denilson Alysson Correia, disse que o foco da operação é combater crimes patrimoniais.

“Em razão da maior circulação de pessoas nos centros comerciais, a tendência é de aumento da criminalidade, entretanto, durante todos os anos as forças de segurança fazem operações como essa para evitar as ocorrências de roubos ou de furtos”, falou o major.





OPERAÇÃO DELEGADA

Em outra ação de segurança pública, no fim de abril, a Prefeitura de Santo André firmou convênio com o governo do Estado para início da Operação Delegada – iniciativa que busca intensificar e reforçar o patrulhamento no município.

No total, o Paço irá destinar R$ 5 milhões, sendo R$ 2,5 milhões para contratação de GCMs e o restante do valor será destinado para PMs. A estimativa é que o efetivo na cidade aumente até 30%.