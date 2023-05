Saúde de São Bernardo receberá aviso de greve

Wilson Moço

do Diário do Grande ABC



11/05/2023 | 09:20



Trabalhadores da rede municipal de saúde de São Bernardo decidiram, em assembleia ontem à noite, encaminhar à Secretaria de Saúde do município aviso de greve contra a onda de demissões iniciada na sexta-feira pela FUABC (Fundação do ABC), que faz a gestão do Complexo Hospitalar da cidade. O presidente do SindSaúde ABC, sindicato da categoria, Almir Rogério da Silva, o Mizito, informou que o documento será protocolado hoje na sede da Pasta, na Rua João Pessoa, e deverá ser endereçado a Geraldo Reple Sobrinho, responsável pela área desde 2017, ano em que o prefeito Orlando Morando (PSDB) assumiu o primeiro mandato.

Indignado com a falta de diálogo por parte da administração municipal e da FUABC, o dirigente disse ainda que a entidade também pretende recorrer à Justiça com pedido de liminar para reintegrar os funcionários demitidos, assim como ir ao TRT (Tribunal Regional do Trabalho) para tentar uma conciliação com os empregadores na mesa de negociação. “Por mais que essa administração não dialogue com ninguém, que se achem os soberanos, nós vamos buscar a reintegração dos demitidos de forma amigável”, comentou Mizito.

O dirigente se disse também preocupado com informações de que o número de demissões pode chegar a 500 funcionários, entre os quais 200 que trabalham no HC (Hospital de Clínicas), unidade que teria dois andares desativados, segundo comentários de trabalhadores que estiveram na assembleia de ontem. “Não sabemos quantos serão de fato demitidos, mas os cortes estão acontecendo em toda a rede. A decisão do prefeito (Orlando Morando) de fazer os desligamentos é de uma irresponsabilidade sem tamanho, porque já tinha falta de profissionais da saúde na rede. Com essa medida, existe risco enorme de desassistência aos moradores e pressão ainda maior sobre os trabalhadores que ficarem, que podem até adoecer por causa da sobrecarga”, criticou o dirigente.

Para tentar pressionar a gestão de Orlando Morando e de Geraldo Reple, ficou definido na assembleia que na terça-feira, a partir das 8h, haverá ato de protesto na frente da secretaria, que também será pela “péssima gestão da saúde em São Bernardo”, conforme Mizito. “Queremos que seja uma manifestação em defesa do trabalhador e também da rede municipal. Estamos convocando demitidos e seus familiares e funcionários que ainda estão contratados. Também é muito importante a participação de moradores que estão descontentes com a falta de profissionais e de remédios na rede, que não têm atendimento, além de outros problemas. Afinal, nós cuidamos da saúde de todos e precisamos cobrar a administração.”

A vereadora Ana Nice (PT) acompanhou a assembleia e disse ter recebido com indignação a notícia de que a Prefeitura tinha iniciado cortes na saúde, área que atravessa grave crise, com falta de profissionais, de medicamentos e prédios com problemas estruturais, entre outros.

“Há uma defasagem muito grande de funcionários para atender à população de forma adequada. E agora fomos surpreendidos com demissões. Se a situação já está precária, e o prefeito determina essas demissões arbitrárias, imagina como vai ficar. Pelo que soube hoje (ontem), assistentes sociais, enfermeiras, todas com agendas cheias, chegaram nos postos, com pessoas na fila para serem atendidas, e simplesmente a chefia chamou e dispensou, sem maiores explicações, apenas dizendo que foi ordem que veio de cima. Trabalhadores que doaram a sua vida durante a pandemia para cuidar da população, trabalhando horas exaustivas, muitos deixando de tirar férias, que ficaram longe das famílias com medo de levar Covid para casa, mas cumpriram com o dever de cuidar da população. E o reconhecimento que o prefeito dá é colocando esses trabalhadores na rua”, lamentou a petista.





FUABC

Questionada sobre o número de demissões consolidado até ontem e qual o total previsto de desligamentos, a FUABC informou, em nota, que “está seguindo as orientações técnicas da Secretaria de Saúde de São Bernardo, destinadas a conferir maior eficiência dos recursos existentes, para o melhor atendimento da população e dentro dos limites financeiros e orçamentários”.