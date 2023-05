Wanessa Camargo comenta fim de casamento e diz que tem música que nunca irá lançar: Muito na raiva

11/05/2023 | 09:10



Wanessa Camargo concedeu uma entrevista bombástica para o podcast PodDelas na tarde da última quarta-feira, dia 10. Durante o bate-papo, a cantora falou sobre o lançamento de seu novo álbum e ainda comentou o fim do casamento com Marcus Buaiz, com quem teve dois filhos, José Marcus e João Francisco.

A cantora revelou que, assim como Shakira, Taylor Swift e Miley Cyrus, também escreveu uma música em um momento de raiva após o fim do relacionamento, mas que decidiu não lançar.

- Acho que ela vai ficar fora para sempre. Quando a gente faz uma música muito na raiva, tem que pensar duas vezes. Eu amo minha música, mas amo muito mais os meus filhos. Então, qualquer coisinha que possa machucar meus filhos, não faço. Se eu machucar eles, vou me machucar duas, três, quatro vezes mais.

Ainda assim, Wanessa conta que só de ter escrito a música, já se sentiu melhor.

- Foi bom fazer. Só de fazer, a gente joga para fora e mostra para os amigos. Funciona. Às vezes, você quer falar alguma coisa que sabe que é na raiva, no momento, e depois passa. É um perigo. A gente não pode falar com a pessoa na raiva. Nosso ego, quando vem e toma a gente, a gente fala besteira e depois se arrepende.

Já em entrevista para Vogue, a cantora disparou:

Cada uma fez de um jeito. Segundo algumas pessoas, a música Bzrp Music Sessions, Vol. 53, de Shakira, era uma vingança contra o ex-marido. Já Flowers, de Miley, era um recado. É um jeito de falar as coisas. Para mim, a verdade só faz sentido se tem um propósito maior do que eu mesma. No passado, tive vontade de escrever algo direto, hoje não! Tenho dois filhos, é diferente. Penso nos meninos antes de tomar qualquer decisão na vida. Não consigo cogitar a ideia de causar qualquer constrangimento para eles. No meu novo álbum, falo a verdade de uma forma construtiva para o outro e para mim. Não vejo sentido em me colocar, me defender, mostrar que estou certa. Não me importa estar certa, meus filhos são importantes.