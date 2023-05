BoE eleva juro básico a 4,50%, como esperado, e melhora projeções para PIB do Reino Unido

11/05/2023 | 08:48



O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu elevar sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 4,50%, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, 11, como era amplamente esperado por analistas.

Em comunicado, o BC inglês disse que a decisão sobre a alta do juro básico foi por 7 votos a favor e 2 contra. Os dirigentes contrários, Swati Dhingra e Silvana Tenreyro, votaram pela manutenção da taxa em 4,25%.

O BoE também reafirmou que novo aperto da política monetária será necessário se houver evidências de "mais pressões inflacionárias persistentes".

Em ata da decisão, o BoE previu que a inflação no Reino Unido estará em 1,1% no segundo trimestre de 2025 e 1,2% um ano depois, no segundo trimestre de 2026. Atualmente, a taxa anual de inflação ao consumidor britânico está em 10,1%, muito acima da meta oficial do BOE de 2%.

Em relação à perspectiva de crescimento, o BoE elevou suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido para 2023, de contração de 0,50% para alta de 0,25%, e também para 2024, de -0,25% a +0,75%, e para 2025, de +0,25% a +0,75%. As revisões positivas, as maiores desde 1997, foram atribuídas à queda nos preços de energia e menor avanço da taxa de desemprego.

O BoE avaliou ainda que recentes tensões no setor bancário global provavelmente terão "apenas um pequeno impacto" na economia britânica. Com informações da Dow Jones Newswires.