Warriors e Knicks vencem em casa, adiam definição de séries e sonham na NBA

11/05/2023 | 08:52



Os times da casa e suas torcidas respiraram aliviados na noite desta quarta-feira, nos playoffs da NBA. Golden State Warriors e New York Knicks entraram em quadra pressionados, correndo o risco de eliminação da competição em caso de derrota. Mas superaram seus rivais, o Los Angeles Lakers (121 a 106) e o Miami Heat (112 a 103), respectivamente, para seguirem vivos na disputa.

O duelo mais aguardado envolvia dois dos maiores astros desta geração: LeBron James e Stephen Curry. E, desta vez, o segundo levou a melhor sobre o veterano. O principal jogador dos Warriors anotou 27 pontos e oito assistências, sem os erros cometidos nas partidas anteriores desta série.

Mais concentrado, Curry teve a companhia decisiva de Andrew Wiggins, com seus 25 pontos e sete rebotes. Draymond Green anotou um "double-double" de 20 pontos e 10 rebotes. Ao fim da partida, ele admitiu a forte pressão vivida pela equipe, a atual campeã da NBA, com risco de queda já na semifinal da Conferência Oeste.

"Somos os campeões, então há pressão toda vez que você vai para a quadra. Se você vai lá e não vence, as pessoas te atacam. Elas esquecem as coisas que você conquistou no passado", comentou Green.

Do outro lado, os Lakers jogaram mais leves, sob a condução de LeBron, autor de 25 pontos e nove rebotes. Anthony Davis, mesmo sem sofrer a mesma marcação dos jogos anteriores, contribuiu com 23 pontos e nove rebotes.

Com a vitória, os anfitriões reduziram a vantagem dos Lakers, uma das grandes surpresas destes playoffs. A equipe de LeBron lidera a série melhor de sete jogos por 3 a 2 e seguem a uma vitória da classificação à final do Oeste. O confronto poderá ser encerrado nesta sexta, na casa dos Lakers.

Em Nova York, os Knicks viveram situação semelhante a dos Warriors. Sob pressão, buscaram o triunfo por 112 a 103, com apoio da torcida. E também estão perdendo por 3 a 2 na série, que terá sequência na sexta, na casa do Miami Heat, na Flórida.

No Madison Square Garden, os anfitriões foram liderados por Jalen Brunson e seus 38 pontos, nove rebotes e sete assistências. RJ Barrett e Julius Randle contribuíram com 26 e 24 pontos, respectivamente. Pelo Heat, Jimmy Butler teve atuação mais contida, com 19 pontos, nove assistências e sete rebotes.

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Philadelphia 76ers x Boston Celtics

Phoenix Suns x Denver Nuggets