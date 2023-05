Dia das Mães: saiba como não cair em golpes nas compras online

Da Redação

Do 33Giga



11/05/2023 | 08:55



O Dia das Mães é uma das datas mais lucrativas para o comércio, mas que também levanta preocupações quando o assunto é proteção de dados.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Segundo a edição de 2023 do relatório X-Force Threat Intelligence Index, desenvolvido pela IBM, o setor de varejo no país se tornou o maior alvo de ataques cibernéticos no país em 2022, contrariando os índices globais direcionados para a área industrial. Durante as sazonalidades, o perigo se torna ainda mais evidente.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A NovaRed Brasil alerta sobre o aumento de ataques do tipo phishing durante esse período. Neste golpe, os cibercriminosos enganam as pessoas para que compartilhem informações sensíveis, como senhas e número do cartão de crédito.

Usando um contexto de apelo para a celebração do amor materno, os golpes são realizados por meio de “promoções” para aquisição de presentes, envio de cartões por mensagens eletrônicas e demais agrados.

“Em datas como o Dia das Mães, há maior movimentação de mensagens virtuais e compras online, favorecendo a possibilidade de ataques cibernéticos. Com isso, a alta demanda também torna os varejistas vulneráveis”, conta Adriano Galbiati, diretor de Operações da NovaRed Brasil.

Galbiati explica que os golpes impactam diretamente os consumidores que têm informações pessoais, credenciais e senhas roubadas, podendo enfrentar prejuízos financeiros e muita dor de cabeça nesse processo.

Além dos dados, os incidentes com softwares maliciosos podem comprometer o próprio equipamento usado. O usuário deve se atentar aos links recebidos em e-mails e grupos de Whatsapp, assim como compartilhados em stories. O ideal é sempre procurar pela fonte oficial.

Para garantir um Dia das Mães seguro no mundo digital e evitar esse tipo de desgaste, o especialista da NovaRed Brasil dá as seguintes dicas: