Fluminense derrota o Cruzeiro, em um dos melhores jogos do Brasileirão

10/05/2023 | 23:44



Em um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, o Fluminense derrotou o Cruzeiro, por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Mineirão, em duelo válido pela quinta rodada. Com o resultado, o tricolor carioca subiu para o terceiro lugar, com dez pontos. Já os mineiros ficam com nove, na quinta posição.

O primeiro tempo foi sensacional. Os dois times demonstraram grande vocação para o ataque e por intermédio de atitudes individuais dos atletas ou por belas jogadas criaram muitas oportunidades de gol.

Durante os primeiros 45 minutos, grandes dribles, chapéus, finalizações perigosas e belas defesas dos goleiros deixaram os mais de 51 mil torcedores entusiasmados.

O ritmo das equipes foi impressionante. A marcação foi forte o tempo todo e qualquer erro causava problemas graves para o setor defensivo.

As equipes foram se revezando no ataque, com o Cruzeiro sendo um pouco mais perigoso. Marcelo e Cano quase marcaram para o Fluminense. Ganso teve um gol anulado.

Do lado do Cruzeiro, Gilberto errou o alvo duas vezes e Neto Moura uma. Bruno Rodrigues e Wesley fizeram o veterano goleiro Fábio trabalhar, enquanto Castán viu sua cabeçada não entrar no gol mineiro porque o artilheiro Cano salvou quase em cima da linha.

Mas em um jogo tão bem disputado qualquer falha pode ser fatal. E foi o que aconteceu aos 43 minutos. Após cobrança de falta, a defesa do Cruzeiro bobeou e Ganso abriu o placar para os visitantes.

No segundo tempo, o panorama ficou igual, mas uma das diferenças das equipes ganhou destaque: a qualidade do setor ofensivo do Fluminense. Com o ímpeto de buscar o empate, o Cruzeiro deixou espaços em sua defesa e o artilheiro Cano não perdoou: 2 a 0, aos oito minutos.

A desvantagem no placar não desanimou o Cruzeiro, que foi para cima e criou três belas oportunidades. Em duas delas Fábio, que por duas décadas defendeu o time mineiro, fez grande defesa.

Se o Cruzeiro não tem a mesma qualidade técnica do Fluminense, o mesmo não se pode dizer da força de vontade dos comandados do técnico Pepa. De tanto tentar, o time mineiro teve chance de diminuir aos 29 minutos, quando o juiz marcou pênalti de Manoel em Henrique Dourado. A marcação causou muita reclamação dos jogadores do Fluminense. André acabou expulso.

Bruno Rodrigues bateu e Fábio pegou, mas o VAR flagrou a antecipação do goleiro. Na segunda chance, Bruno Rodrigues chegou a discutir com Gilberto para cobrar mais uma vez a penalidade. Desta vez, o atacante mandou na trave. Momentos depois o avante do Cruzeiro chorou por causa das falhas.

Os 14 minutos de acréscimos foram de pressão do Cruzeiro, que atuou com dois jogadores a mais porque além da expulsão de André, o Fluminense ainda perdeu Alexsander machucado nos minutos finais. Ao todo a equipe mineira finalizou 27 vezes e merecia, pelo menos, um gol.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 2 FLUMINENSE

CRUZEIRO - Rafael Cabral; William, Oliveira, Luciano Castán (Nikão) e Marlon; Machado (Daniel Junior), Neto Moura (Wallisson) e Mateus Vital; Wesley (Stênio), Gilberto (Henrique Dourado) e Bruno Rodrigues. Técnico: Pepa.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo (Manoel) e Marcelo (Thiago Santos); André, Alexsander, Lima e Ganso (Lelê); Arias (Isaac) e Cano (David Braz). Técnico: Fernando Diniz.

GOL - Ganso, aos 43 minutos do primeiro tempo. Cano, aos oito do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelo, Wesley, Thiago Santos, Fábio, Manoel, Fernando Diniz.

CARTÃO VERMELHO - André.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 51.846 presentes.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).