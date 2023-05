Flamengo derrota o Goiás e faz as pazes com a torcida no Maracanã

10/05/2023 | 22:20



Com quase 45 mil torcedores presentes no Maracanã, o Flamengo fez as pazes com a vitória ao bater o Goiás por 2 a 0 nesta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, aliviando a pressão sobre o técnico Jorge Sampaoli.

Com o resultado, o Flamengo deu um fim na série de três derrotas consecutivas e soma seis pontos na tabela de classificação. O Goiás, por sua vez, tem apenas três, está na zona de rebaixamento.

Sem Gabigol, suspenso, Jorge Sampaoli apostou em um ataque formado por Pedro e Éverton Cebolinha. E o centroavante foi o responsável por abrir o placar. Aos sete minutos, o árbitro assinalou pênalti de Edu em Ayrton Lucas. O camisa 9 bateu com precisão e fez 1 a 0.

Mas nem tudo foi alegria. Na hora do chute, Pedro sentiu uma lesão e precisou deixar o campo. Ele deu lugar para Bruno Henrique, que ficou cerca de dez meses afastado e vem ganhando tempo de jogo. O atacante correu, lutou, mas não teve uma atuação de destaque.

Mas isso não impediu que o Flamengo amassasse o Goiás, que teve lampejos de bons momentos. Porém, durante boa parte da partida, ficou recuado, buscando se defender. O time esmeraldino só não foi para o intervalo com um placar mais elástico contra, pois Marcelo Rangel fez defesas importantes.

No segundo tempo, o Flamengo foi ainda mais intenso e perdeu inúmeras oportunidades de marcar. Conseguiu, ao menos, ampliar. Aos três minutos, Everton Cebolinha avançou pela esquerda e cruzou para Everton Ribeiro, que pegou de letra para fazer 2 a 0.

Após o gol, o Flamengo seguiu pressionando. Arrascaeta perdeu duas chances claras, assim como Bruno Henrique. Serviu para Sampoli testar algumas peças durante a partida, mas voltou a deixar Marinho no banco de reservas.

Quem não viveu uma noite de gala foi o zagueiro David Luiz. O jogador entrou no segundo tempo, mas acabou sendo vaiado pelos torcedores, que comemoram muito a vitória do Flamengo.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Bahia no sábado, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). No domingo, às 18h30, o Goiás recebe o Botafogo, no Serrinha, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 GOIÁS

FLAMENGO - Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (David Luiz); Erick Pulgar (Vidal), Victor Hugo, Everton Ribeiro (Matheus França) e Arrascaeta; Éverton Cebolinha (Matheus Gonçalves) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Jorge Sampaoli.

GOIÁS - Marcelo Rangel; Maguinho, Edu, Sidimar e Sander; Zé Ricardo, Morelli (Willian Oliveira), Diego (Dodô) e Julián Palacios (Diego Gonçalves); Vinicius (Alisson e Matheus Peixoto).

GOLS - Pedro, aos sete minutos do primeiro tempo. Éverton Ribeiro, aos três minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Vinicius (Goiás).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).