América-MG empata com Red Bull Bragantino com dois gols de Aloísio e soma 1º ponto

10/05/2023 | 21:16



Em jogo com dois gols de Aloísio Boi Bandido e dois de Helinho, sendo um de falta, Red Bull Bragantino e América-MG ficaram no empate por 2 a 2 nesta quarta-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o América soma o seu primeiro ponto na competição, mas continua na zona de rebaixamento. Já o Red Bull Bragantino chegou ao quarto jogo sem vitória. Tem seis pontos.

Incomodado por não ter pontuado ainda no Brasileirão, o América resolveu arriscar e foi para cima do Red Bull Bragantino. Logo aos 12 minutos, o árbitro pegou um pênalti de Natan em Aloísio. O próprio atacante foi para a cobrança e bateu rasteiro para superar o goleiro Cleiton.

Mas o gol apenas inflamou o Red Bull Bragantino, que empatou aos 32 minutos. Helinho cobrou falta com perfeição para deixar tudo igual. Diferente do time paulista, o América sentiu o gol e não conseguiu mais ameaçar no primeiro tempo.

Quem se aproveitou disso foi o Bragantino, que virou ainda na etapa inicial. Aos 43 minutos, Helinho recebeu de Aderlan, cortou a marcação e soltou o pé. Pasinato ainda chegou a espalmar, mas não conseguiu impedir que a bola ultrapassasse a linha. Antes do intervalo, deu tempo de Juninho Capixaba encobrir o goleiro do América. O gol só não saiu, pois Ricardo Silva tirou. A bola chegou ainda a bater no travessão.

O jogo caiu de produção no segundo tempo. Na frente do placar, o Red Bull Bragantino foi administrando a vantagem. Apesar disso, continuou sendo o time mais perigoso. Aos 17 minutos, Vitinho recebeu dentro da área e cabeceou para um milagre do goleiro Mateus Pasinato.

A partida parecia estar controlada pelo Bragantino até que um novo pênalti foi marcado para o América. Aloísio bateu de novo, deslocou o goleiro Cleiton e recolocou o time mineiro no jogo.

O América apertou no fim, mas não conseguiu criar chances claras de gol. A melhor delas foi em um arremate de longe de Benítez, que passou por cima do travessão.

O jogo ganhou em emoção nos acréscimos. O goleiro Mateus Pasinato sentiu uma lesão e não tinha mais condições de seguir na partida. No entanto, como Vagner Mancini já havia feito as cinco mudanças, ele continuou no sacrifício e ajudou a segurar o empate.

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino enfrenta o Palmeiras no sábado, às 18h30, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). No domingo, o América-MG faz o clássico com o Cruzeiro, às 18h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 2 AMÉRICA-MG

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Eduardo Santos, Natan e Juninho Capixaba (Guilherme Lopes); Lucas Evangelista (Jadsom Silva), Matheus Fernandes e Bruninho (Gustavinho); Helinho (Sorriso), Eduardo Sasha (Thiago Borbas) e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

AMÉRICA-MG - Mateus Pasinato; Marcinho (Iago Maidana), Ricardo Silva, Éder e Nicolas (Danilo Avelar); Alê (Emmanuel Martínez), Juninho e Benítez; Everaldo (Renato Marques), Aloísio e Felipe Azevedo (Mikael). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Aloísio, aos 14, Helinho, aos 32 e aos 43 minutos do primeiro tempo. Aloísio, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo Santos, Jadsom Silva, Thiago Borba e Vitinho (Red Bull Bragantino); Éder, Emmanuel Martínez, Everaldo e Marcinho (América-MG).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA - R$ 74.380,00.

PÚBLICO - 2.909 torcedores.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).