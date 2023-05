Lana del Rey se transforma em atriz no clipe de 'Candy Necklace' com Jon Batiste

10/05/2023 | 20:52



Lana Del Rey e Jon Batiste lançaram, nesta quarta-feira, 10, o clipe-curta de Candy Necklace, faixa que integra o álbum Did You Know That Theres a Tunnel Under Ocean Blvd, da cantora pop. Na produção, gravada em filtro preto e branco e com mais de 10 minutos de duração, a artista encarna uma atriz famosa que se divide entre diversas personagens.

O ponto alto do clipe, dirigido por Rich Lee, está no momento em que caracterizada como uma dama dos anos 1960, Lana Del Rey recebe sua estrela na calçada da fama. Em alguns trechos da produção, ela aparece interpretando ícones de Hollywood, como Marilyn Monroe e Elizabeth Short, mais conhecida como Dália Negra.

Festival 'MITA 2023'

A cantora vem ao Brasil para dois shows no festival MITA 2023. Nos dias 27 e 28 de maio, ela se apresenta no Jockey Clube, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a apresentação será realizada nos dias 3 e 4 de junho, no Vale do Anhangabaú.