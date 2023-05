Rita Lee largou curso de comunicação para se dedicar à música

10/05/2023 | 18:10



Conhecida como a rainha do rock brasileiro, Rita Lee chegou a cursar Comunicação na USP, mas sua vida acadêmica durou apenas um ano. Segundo a sua autobiografia, lançada em 2016, a cantora desistiu do curso em 1969.

Passei um ano bundando na USP, na base do assina a presença para mim, revelou ela.

E as revelações não pararam por aí! Rita também revelou que estudou com a atriz, Regina Duarte.

Na época, Rita vendia sapatos em São Paulo, e dava aula de inglês para as crianças da vizinhança. Mas sua maior ocupação era assistir à televisão. Vale pontuar que a cantora morreu no último dia 8 de maio em sua casa. O velório da cantora aconteceu no Ibirapuera e foi aberto ao público.