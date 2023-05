Anitta: clipe de “Vai Vendo” está no ar; confira

Da Redação

Anitta lançou hoje (quarta-feira, 10) o aguardado videoclipe de Vai Vendo, sua parceria com MC Ryan SP – conhecido pelo megahit Tubarão Te Amo.

A colaboração, que é toda em português e incorpora diferentes elementos do funk, atualmente figura no Top 50 Brasil das faixas mais ouvidas no Spotify (ouça aqui). Assim, o vídeo chega como um presente da cantora aos fãs e ouvintes da música.

Confira.

“Esse clipe é bem sensual e está uma delícia de assistir! Me diverti muito com o Ryan durante as gravações”, comenta Anitta. “Tô muito feliz que as pessoas estejam curtindo Vai Vendo! A música só sobe nas plataformas, então achei que seria o momento perfeito pra sair com esse clipe”.

Em um único cenário, o novo videoclipe usa elementos cenográficos e jogos de luzes para destacar as interações entre Anitta e MC Ryan SP.

Além disso, é marcado também pela coreografia da nova faixa, que já vinha sendo reproduzida nas redes sociais antes mesmo do lançamento do áudio, já que foi revelada em vídeos de bastidores do novo videoclipe.

A direção do audiovisual ficou por conta de João Papa, que já havia colaborado com Anitta nos três videoclipes do EP “Solo” (“Não Perco Meu Tempo”, “Veneno” e “Goals”), lançado em 2018.

Sobre a música, que no momento ocupa a 48ª posição dentre as mais tocadas do Spotify Brasil, Anitta comenta. “‘Vai Vendo’ tem uma batida marcante. Daquelas que grudam na cabeça, sabe? E amo a vibe sexy da letra também. É uma música que estava guardada pra sair no momento certo e agora tô animada de poder dividi-la com todo mundo finalmente”.

Aqui, ela canta sobre uma mulher que chama atenção e “instiga o bonde”. A composição é assinada por Léo Rocatto, Romeu R3, Vinicius Poeta, Matheus Araujo, Jhonny Carvalho e DONATTO.

Responsável pela direção artística e produção musical, Tiê Castro (líder do hub de criação CANETARIA), comenta o processo: “Temos aqui uma canção que, apesar de fazer muito sentido, tira ambos os artistas da zona de conforto”, explica.

Vai Vendo é o segundo de dois singles que encerram o contrato de Anitta com a Warner Music, com quem ela manteve uma parceria de sucesso durante onze anos. O primeiro lançamento da dupla, “Nu” em parceria com HITMAKER, ganhou o mundo no último dia 20.