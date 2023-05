Bolsas de NY fecham na maioria em alta com publicação do CPI e de olho na postura do Fed

10/05/2023 | 17:28



As bolsas de Nova York fecharam na maioria em alta nesta quarta-feira, 10, em uma sessão que teve como grande destaque a publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de abril nos Estados Unidos, que apresentou uma desaceleração. As perspectivas de uma menor pressão inflacionária alimentaram a visão de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) poderá realizar uma pausa em seu ciclo de alta de juros. Neste cenário, restou o intenso debate sobre quando a autoridade deverá começar a cortar taxas.

O índice Dow Jones encerrou o pregão em queda de 0,09%, a 33.531,33 pontos; o S&P 500 subiu 0,45%, a 4.137,64 pontos; e o Nasdaq avançou 1,04%, a 12.306,44 pontos.

As bolsas de Nova York abriram com altas de mais de 1%, diante da desaceleração do CPI dos EUA de 5,0% em março a 4,9% em abril, no índice cheio, e de 5,6% a 5,5%, no núcleo no mesmo período, ambos nas comparações anuais. Os números alimentaram expectativas de manutenção dos juros pelo Fed em junho, chegando a 86,5% de chance, segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group, ante 78,8% registrado na terça-feira. Logo, entretanto, os índices acionários perderam impulso.

Na visão do CIBC, o CPI apoia a visão de que o Fed irá pausar os juros, mas alerta que o núcleo do índice, ainda forte e longe da meta de 2% ao ano na comparação anual, indica que não haverá corte de juros em 2023, apesar do levantamento do CME já apontar para chances de relaxamento monetário no mercado até setembro deste ano. A Capital Economics, por sua vez, destaca que o CPI sugere risco de que os juros do BC americano sigam altos por mais tempo.

Entre as empresas, a ação da Alphabet subiu 4,10%, em meio ao evento da empresa de lançamento de novos produtos. Entre os destaques, a companhia informou que integrará recursos de inteligência artificial generativa no mecanismo de pesquisa do Google. Revelou ainda que lançará um chatbot para facilitar os serviços de computação na nuvem.

Já as ações da Walt Disney caíram 1,02% com a expectativa pela divulgação do balanço da empresa após o fechamento dos mercados. Entre as principais quedas, petroleiras como Chevron (-1,33%) e Exxon Mobil (-1,23%) recuaram, seguindo a cotação internacional do barril.

Já o First Citizens BancShares, holding do First Citizens Bank, teve lucro líquido de US$ 9,52 bilhões no primeiro trimestre de 2023, um salto em relação aos US$ 225 milhões registrados no mesmo período no ano passado. Seguindo a publicação, a ação do banco fechou em alta de 7,45%.