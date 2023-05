Mãe de Paulo Gustavo revela testamento do humorista e chora em recado: 'Aceite seus filhos'

10/05/2023 | 16:19



A mãe de Paulo Gustavo participou do Quem Pode, Pod desta terça-feira, 9. Em entrevista a Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Déa Lúcia deu detalhes do testamento do humorista.

A matriarca ainda se emocionou ao falar sobre a importância do acolhimento a filhos LGBT+ e fez um apelo a todas as mães de pessoas da comunidade.

"Você já viu uma pessoa de 39 anos fazer um testamento? É incrível. Ele deixou esse apartamento para mim e para o pai. O mesmo apartamento era para a gente vender e levar um dinheiro", disse, aos risos, ao comentar que não mora com o ex-marido.

Com o dinheiro que arrecadou com o documentário Filho da Mãe da Amazon, Déa comprou a parte do pai de Paulo. "Eu falei: Vou-me embora. Vou morar perto dos meus netos. A Juju irmã do humorista trabalha no Rio também, com audiovisual. Estou morando no apartamento no Rio de Janeiro que ele deixou para mim e para o pai em testamento", afirmou.

Déa também reiterou a falta que faz a presença do filho e aproveitou para mandar um recado para familiares de pessoas LGBT+. "Eu amei e protegi meus filhos de tudo, e mesmo assim, a vida é isso. A gente vem e a gente vai. Então, aquelas mães que continuam com seus filhos perto: ame, proteja seus filhos. Não escorrace eles, por favor. Vocês não sabem a dor que é a perda de um filho. É muito triste, gente", lamentou.

"O único recado que eu dou para as mães é esse. Abrace seus filhos, aceite eles como eles são. Ninguém muda ninguém, não consegue, isso não existe. Então aceite seus filhos. É gay, é lésbica, é trans, é não sei o que - porque tem várias coisas que eu me perco. Aceite seus filhos. Ame seus filhos, porque a única coisa que vale na vida não é roupa bonita, não é cabelo bonito, não é maquiagem bonita. Nada disso. É o amor", completou.

A mãe do comediante ainda fez um apelo às mães religiosas. "Eu falei isso na televisão e vou repetir aqui: Jesus deixou dois ensinamentos para a gente. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus. É falso, é mentiroso. Não entre na igreja, ajoelhe e peça para mudar o seu filho. Ame o seu filho. Pelo amor de Deus", disse.