Caixa de som Pulsebox 2 chega ao mercado por R$ 1.599

Da Redação

Do 33Giga



10/05/2023 | 15:55



A Pulse, marca de áudio especializada em sistemas de som e fones de ouvido da Multi, lançou no mercado brasileiro sua nova caixa de som. A Pulsebox 2 traz 1100W RMS de potência com conjunto de alto-falantes que garantem som alto com qualidade. O preço sugerido é de R$ 1.599.

De acordo com a fabricante, os woofers da Pulsebox 2 proporcionam graves realçados e sem ruídos por meio da função Megabass. Além disso, a caixa de som traz um show de luzes com os LEDs dinâmicos frontais que a deixam preparada para animar ainda mais a festa.

O sistema de som stereo da Pulsebox 2 traz diversas opções de conexão como Bluetooth, entrada auxiliar P2 3,5mm, FM, além de entrada para microfone. A caixa tem 67,8 cm de altura e tem três anos de garantia pela fabricante.

Na compra do modelo, os clientes ganham um teste grátis por 30 dias do MULTI+, plataforma de streaming da Multi. Nela, há séries premiadas, filmes campeões de bilheteria, documentários , programação infantil. Tem também canais de TV, abertos e fechados, com esporte, jornalismo e novelas.