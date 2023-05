Ar-condicionado: como calcular BTUs para economizar energia

Da Redação

Do 33Giga



10/05/2023 | 13:55



Na hora de comprar um ar-condicionado, é comum que as pessoas considerem a marca, modelo e tamanho, mas muita gente não pensa nos BTUs. Muitos, inclusive, nem sabem o que isso significa.

O BTU (British Thermal Unit) é uma unidade de medida que determina a capacidade de refrigeração dos sistemas de ar-condicionado. Os valores mostram a potência dos aparelhos de acordo com o metro quadrado a cada hora.

Antes de efetuar a compra de um ar-condicionado, é importante saber o tamanho do espaço que deve ser refrigerado.

Por que calcular os BTUs é importante?

Os BTUs servem para que os consumidores se certifiquem de que o ar-condicionado tenha um bom desempenho de refrigeração no local proposto, além de gastar apenas o necessário em relação ao consumo energético.

Um sistema com capacidade inferior ao adequado tem dificuldade de refrescar o ambiente, enquanto um aparelho com rendimento excessivo consome mais energia do que deveria, aumentando os gastos de maneira considerável.

Como calcular BTUs?

Siga o passo a passo para calcular os BTUs e saber qual aparelho ar-condicionado é mais indicado para você:

Meça o cômodo em que o ar-condicionado vai ficar, considerando os metros quadrados. Para isso, multiplique o comprimento pela largura. Multiplique os metros quadrados por: 600, se o espaço não tem muito contato com o sol

800, se houver alta exposição solar e/ou se a região for quente Leve em consideração a quantidade de pessoas que devem habitar o ambiente. Some mais 600 para cada um, a partir da segunda pessoa.

Exemplificando: sala de estar de 9 metros quadrados. Geralmente, três pessoas ficam no cômodo. Sempre bate sol no local. O cálculo é: (9 x 800) + 600 + 600 = 8.400.

Para que esse ambiente seja refrigerado adequadamente, é preciso investir em um ar-condicionado de 9.000 BTUs, já que não existem aparelhos, especificamente, com média de 8.000 BTUs – apenas 7.000 e 7.500.

Veja abaixo uma tabela que relaciona o metro quadrado com a respectiva quantidades de BTUs, de acordo com o nível de luz solar (sol apenas na parte da manhã ou sol na manhã e à tarde):

TAMANHO DA ÁREA POUCO SOL (MANHÃ) MUITO SOL (DIA TODO) 9 m² 7.000 BTUs 7.500 BTUs 12 m² 7.500 BTUs 9.000 BTUs 15 m² 9.000 BTUs 12.000 BTUs 20 m² 12.000 BTUs 18.000 BTUs 25 m² 18.000 BTUs 22.000 BTUs 30 m² 23.000 BTUs 24.000 BTUs 40 m² 24.000 BTUs 30.000 BTUs 50 m² 31.000 BTUs 36.000 BTUs 60 m ² 36.000 BTUs 48.000 BTUs 70 m² 46.000 BTUs 58.000 BTUs

Mesmo com a tabela, calcule a taxa de BTUs de acordo com os detalhes específicos, como mostrados anteriormente, para maior precisão dos resultados.

Consumo de energia

É uma certeza que o impacto de um ar-condicionado é notado na conta de luz, ainda mais no primeiro mês de uso regular. No entanto, hoje em dia, os fabricantes têm o objetivo de criar tecnologias que possibilitem o menor consumo de energia possível, mas sem prejudicar a capacidade de refrigeração dos aparelhos.

Nesse sentido, o ar-condicionado tipo Inverter é o mais eficiente, que funciona em ciclo contínuo e baixa rotação, sem ligar ou desligar completamente, alterando a atividade do motor e a energia gasta. Esse modelo economiza até 40% de energia em relação aos sistemas convencionais e até 70% quando comparado ao consumo de um equipamento antigo.

No entanto, independentemente do modelo, é importante checar a eficiência da energia de cada aparelho antes de efetuar a compra. A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia e o selo PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica) são as maneiras mais seguras de análise, determinando quais aparelhos consomem mais ou menos energia elétrica.

As duas classificações categorizam o consumo de A (alta eficiência energética) a G (baixa eficiência energética).

Como calcular o consumo de energia de um ar-condicionado?

Para saber quanto o aparelho de ar-condicionado gasta, é preciso considerar algumas especificidades:

Categoria: modelos de janela, portátil e split (piso teto, hi-wall e cassete)

Ciclo reverso: presença ou ausência do ciclo reverso (função de resfriamento e aquecimento)

Potência: BTUs do aparelho

Tecnologia: tecnologias do tipo inverter, por exemplo

kWh (quilowatt por hora): os valores variam de acordo com cada modelo; consulte o manual do aparelho, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia ou selo PROCEL para saber o número correto

Valor da tarifa de energia: cobrado pela empresa de energia de cada cidade; reais por kWh

A conta deve ser assim: