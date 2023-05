Palavra do Leitor

Da Redação



Diário, 65 anos

Como é bom esperar esta data e confraternizarmos com o Diário. No pacote de serviços, notícias em economia, saúde, política, esportes, lazer e entretenimento e também previsão do tempo. Nossa gente triste e/ou contente, trabalhando, ou em casa, sempre bem informada. E o público infantil, amigos do Diarinho, já botou reparo: quando a gente crescer, já sabemos o que fazer e o que vamos ler, o Diário, é claro.

Wilma Maria Moraes - Santo André

Saúde em S.Bernardo – 1

‘S.Bernardo ameaça cortar até 500 servidores da saúde em plena crise’ (Primeira Página, ontem). Ameaça? O mais engraçado é que essa gente (Orlando Morando e demais vereadores) não fiscaliza, não vai de posto em posto de saúde e UPA para ver o caos que é. Por exemplo: médicos de UPA se virarem nos 30 para atender a população que chega diariamente e ainda ter que atender emergências que chegam a toda hora de ambulância ou até mesmo por conta própria. Basta ir, por exemplo, à UPA Paulicéia. Já cheguei a ver idosos com sonda de alimentação dormindo em cadeira de roda por conta da demora no atendimento, já vi moça com fortes dores no abdômen e a família desesperada, mas isso o tal Morando e a Prefeitura não enxergam. Agora querem cortar pessoal? Mas é aquilo, quando o prefeito mais precisa, vai em hospital particular, mas quando é para usar a imagem de profissionais em alguma campanha ou marketing, aí sim o sorriso vai de orelha a orelha.

Ana Paula - São Caetano

Saúde em S.Bernardo – 2

E ainda tem gente que continua votando nos mesmos nomes, depois não sabem por que a cidade não evolui. Ainda bem que será o último mandato do atual prefeito. Espero que sirva também para que o povo acorde e pare de votar em mulher de prefeito. Partido político só sabe financiar campanha dos mesmos sobrenomes. Por que será? Só aumentam IPTU, leiloam terrenos públicos para grandes incorporadoras, multam absurdamente, mas a devolução em serviço público para a população não existe. São Bernardo nunca foi tão violenta como agora.

Ana Beatriz Almeida - do Facebook

Saúde em S.Bernardo – 3

Como sempre, os prefeitos de São Bernardo fazendo péssimo 2° mandato. Foi assim com Dib, Marinho e agora com Orlando. Algo de muito grave acontece nessa prefeitura em que quem se reelege não consegue fazer o básico.

Daniel Rodrigues Gonzaga - do Facebook

Novo rei

É claro que – como muitos – não tenho a impossível intenção de mudar ou transformar o mundo, porém a indignação não se cala em muitos de nós. Refiro-me à coroação do rei Charles III, que ocorreu na Abadia de Westminster, em Londres, no último sábado de maio. Com uma carruagem verdadeiramente banhada a ouro e uma coroa de R$ 15 bilhões – isso com tantas pobreza, favelas e fome no mundo. Num mundo em que historicamente o pouco caso navega juntamente em seus iates riquíssimos e requintados. Diante dessa verdadeira luxúria real, o inconformismo, a revolta e a ausência de tanta displicência, fico – como muitos – atônito e com certa revolta. Toda essa pompa poderia ser bem mais reservada, para que não agredisse o mundo, nossa inteligência, psicológico, razão e prudência. Eduardo VIII, Jorge VI e Elizabeth II foram monarcas que também fizeram seus espetáculos de coroação e passagem de seus cetros e tronos para a Inglaterra e para o mundo. E que um dia essa realeza venha descobrir que não estão ou tampouco vivem, literalmente, em um reino encantado.





Cecél Garcia - Santo André

Futebol

O início da temporada dos times do Grande ABC nas séries C e D do Brasileiro está fazendo a gente sonhar (Esportes, ontem). Vamos, Tigre! Vamos, Ramalhão!

José Cardoso - São Caetano