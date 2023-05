Triste retrato da saúde

Da Redação



10/05/2023 | 13:25



As imagens que ilustram a capa da edição de hoje deste Diário, mostrando um dos pontos de atendimento de saúde na periferia de São Bernardo, são chocantes e aviltantes. É lamentável constatar a que tipo de situação os engravatados que comandam a Secretaria de Saúde da cidade submetem parcela da população que não tem dinheiro para pagar pelas consultas. Necessário questionar por que situações como as flagradas pela equipe de reportagem deste jornal se tornaram corriqueiras no município que reservou para o segmento R$ 1,3 bilhão em 2023. Certamente não se trata de falta de dinheiro. Essa é, aliás, a primeira dúvida que precisa ser esclarecida pelo secretário Geraldo Reple Sobrinho.

Como é que cidade tão rica – cujo Orçamento previsto para este ano é de quase R$ 6 bilhões, o maior do Grande ABC – permite que médicos consultem pacientes em locais com piso de terra batida, por onde cães circulam livremente e o mau cheiro do esgoto que corre a céu aberto incomoda as narinas mais sensíveis? Na comunidade Mil e Hum, no Jardim Laura, bairro da extrema periferia de São Bernardo, no Grande Alvarenga, após aguardar nas filas de espera sentados em bancos improvisados, para os quais falta proteção contra Sol e chuva, as pessoas são encaminhadas para consultórios improvisados em garagens, construídas com madeira e cobertas com telhas de amianto.

Infectologista que viu os retratos dos pontos de atendimento na periferia de São Bernardo atestou que as instalações são totalmente inadequadas para atendimento médico. Políticas de descentralização, cujo objetivo é aproximar o socorro do cidadão, são sempre bem-vindas. Mas é preciso que sejam implantadas com o mínimo de critérios técnicos, de modo que o resultado não seja contraproducente. As condições disponibilizadas nestas unidades pela administração são-bernardense ferem, sobretudo, a dignidade humana. Atender pessoas em locais insalubres e sem as mínimas noções de higiene não é apenas um caso de desrespeito às regras sanitárias mais elementares, mas de polícia.