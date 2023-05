Dudu Camargo deverá pagar indenização à Simony por importunação sexual

10/05/2023 | 13:10



Dudu Camargo foi condenado pela Justiça a pagar 30 mil reais de indenização à Simony por conta de um caso de importunação sexual acontecido em 2020, enquanto os dois participavam do programa Bastidores do Carnaval com Nelson Rubens.

Segundo informações do colunista Rogério Gentile, Dudu na época chegou no local sem convite elogiando as roupas da cantora e começou a fazer brincadeiras de conotação sexual ao dizer que queria ir para Banheira do Gugu com ela. Além disso, também foi relatado no processo aberto pela artista que o apresentador a agarrou para conseguir um selinho, tocou seus seios, disse que gostaria de fazer um filho com ela e simulou um ato sexual.

A defesa de Dudu negou as acusações que ele tenha a apalpado, afirmando que foi um toque acidental.

É mentira que tenha apalpado a requerente [Simony]. Durante toda a curta entrevista, a relação entre as partes foi de cordialidade. São dois artistas de televisão que, por cerca de quatro minutos, trocaram comentários jocosos para um programa de TV que segue essa linha.

Conforme noticiado pela coluna, o advogado de Camargo afirmou que Simony concordou com o selinho e que as imagens deixam claro a ausência de malícia. No entanto, o juiz não concordou e condenou Dudu por ter violado a intimidade física da cantora com os toques sem consentimento:

O réu [Dudu Camargo] não só abraçou Simony como passou a praticar movimentos que simulam o ato sexual. Isso não pode ser entendido como uma mera brincadeira.