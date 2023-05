Filho de Rita Lee, João Lee agradece apoio de fãs e pede: Adoraria saber como você se conectou com minha mãe

10/05/2023 | 13:10



O velório de Rita Lee acontece nesta quarta-feira, dia 10, no Planetário do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. E depois de se despedir da mãe mais uma vez, João Lee decidiu ir às redes sociais agradecer todo o apoio que a família recebeu de admiradores e fãs da artista.

Na postagem feita no Instagram com uma foto de Rita Lee, o filho do meio da cantora pediu para que os seguidores compartilhassem suas histórias com sua mãe. Na legenda, João prometeu que vai ler todas as mensagens que receber:

Adoraria saber como cada um de vocês se conectou com minha mãe, essa estrela divina, iluminada e abençoada. Se foi por algum show, alguma letra, alguma música, alguma atitude, alguma questão pessoal, livro, tweet, quando, como, com quem estava, enfim, o que quiserem contar. Prometo ler tudo que for escrito aqui. Tenho certeza que de onde ela estiver, também vai ler.

Na sequência, emocionado com todas as mensagens de carinho e conforto que recebeu desde que a morte foi anunciada na última terça-feira, dia 9:

Obrigado pela enxurrada de mensagens de carinho e apoio. Vocês todos moram no meu coração.