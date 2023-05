5 dicas para proteger notebooks corporativos

Da Redação, com assessoria

A aceleração da transformação digital nos últimos anos trouxe uma série de benefícios às empresas, mas também apresentou novas preocupações, especialmente em relação à segurança de informações e dados sensíveis. Proteger notebooks corporativos se tornou uma tarefa ainda mais importante e complexa. Algumas ferramentas e recursos, no entanto, ajudam a diminuir as possibilidades de ataques de hackers e até mesmo contaminações por vírus que podem “roubar” arquivos importantes ou afetar o funcionamento dos computadores.

Fabiano Takahashi, gerente de produtos corporativos na Positivo Tecnologia, que no mercado brasileiro representa a VAIO, listou alguns mecanismos simples que podem ajudar, principalmente, pequenas e médias empresas a se manterem menos expostas no ambiente virtual.

1. Processador de criptografia Chip TPM (Trusted Plataform Module)

Este é um chip utilizado em placas-mães para melhorar a segurança do computador, já que conta com tecnologia de criptografia de ponta a ponta e faz operações criptográficas fora da CPU e do sistema operacional, ajudando a preservar a integridade das senhas da máquina. Em outras palavras, é um processador de criptografia que oferece mais segurança ao usuário durante a inicialização do sistema operacional.

“Funciona como uma camada adicional de segurança. Basicamente, a cada inicialização do sistema, diversos algoritmos mapeiam as informações do computador e o TPM recebe esses dados de modo criptografado, tornando-os inacessíveis a usuários que não têm uma chave de decifração. Além disso, tem a função fundamental de verificar a integridade e o armazenamento de algumas chaves privadas”, explica Fabiano.

2. Biometria

Outro recurso facilmente encontrado no mercado é o acesso por biometria, que nada mais é do que o uso de atributos físicos e biológicos para identificação de um usuário. “Os leitores de impressão digital de alguns notebooks permitem ao usuário desbloquear seus computadores por meio da digital, uma forma muito mais segura do que por senha ou PIN. Além disso, outros tipos de biometria são os reconhecimentos de íris, facial e de retina”, elenca o especialista.

3. Webcam shutter ou dispositivos para cobertura de webcam

Ter uma cobertura física de webcam proteger notebooks corporativos é um recurso simples e ao mesmo tempo fundamental para preservar a privacidade e segurança dos usuários. A câmera do computador pode ser um caminho para que hackers invadam a rotina dos usuários e os “observem” e “vigiem” sem que percebam. Para evitar esse tipo de invasão, seja na empresa, seja dentro de casa, uma alternativa são os modelos de computador que vêm com sistema mecânico de abertura e fechadura da webcam.

4. Atualizações, backups e antivírus

Além de se cercarem para evitar invasões, usuários corporativos e até domésticos precisam se preocupar em ter um Plano B para diminuir os prejuízos caso sejam vítimas de um ataque cibernético. Sendo assim, algumas práticas são fundamentais, como backups, atualizações frequentes do sistema operacional e, claro, a utilização de um bom antivírus.

Sobre backups, Fabiano explica que pode ser programado para ser feito diária, semanal, quinzenal ou mensalmente. “Tudo depende de quão críticos e sensíveis são os arquivos da máquina e de qual a periodicidade de atualização e edição deles. De qualquer forma, é fundamental manter essa tarefa, já que, mesmo tomando diversos cuidados de segurança, estamos sempre expostos a um ataque, e o backup garantirá que não vamos perder todas as informações importantes que carregamos em nossos computadores. No caso de empresas que usam servidores físicos, o backup em uma mídia física, externa ao computador, é ainda mais importante.”

Em relação ao sistema operacional, Fabiano recomenda que seja atualizado sempre que a fabricante disponibilizar uma nova versão, já que essa prática pode consertar possíveis falhas de segurança. “As empresas fornecedoras dos sistemas operacionais atualizam constantemente suas versões também para torná-los mais protegidos. Tendo as atualizações sempre em dia, o usuário garante estar em dia com recursos de combate a vulnerabilidades, malwares, vírus, spiwares, adwares, entre outros”, comenta.

Fabiano destaca ainda que o uso de um antivírus eficiente é fundamental para diminuir as chances de ter arquivos corrompido ou roubados. “Para escolher um software antivírus ideal é necessário verificar se ele fornece segurança em tempo real. Ter atualizações constantes também é importante, pois as ameaças estão em constante mudança e se tornam cada vez mais complexas. Além disso, recursos adicionais, como backup de dados, geradores de senhas e proteção contra phishing devem ser considerados na escolha de um antivírus.”

5. Comportamento seguro

Todos os pontos destacados são importantes e auxiliam a proteger notebooks corporativos, mas o chamado “comportamento seguro” precisa ser sempre seguido. Medidas simples podem ajudar na segurança, como ficar atento e tomar cuidado ao clicar em links de sites desconhecidos e não utilizar o salvamento de dados pessoais em sites bancários. Ações como essas podem evitar que os hackers atuem de forma facilitada. Além disso, escolher senhas forte com caracteres variados e mecanismo de dupla autenticação (recurso que valida o acesso por meio de outro dispositivo) são boas práticas que podem ser exploradas para aumentar a proteção.

“É importante se atentar a essas ações simples, que, apesar de básicas, são fundamentais. Caso o usuário não tenha uma cultura segura no uso dos computadores, o risco a ataques e perdas de dados aumenta significativamente, mesmo seguindo as demais recomendações de proteção”, finaliza Fabiano.