A substituição das Páginas Amarelas pelas vantajosas buscas online

Da Redação

Do 33Giga



10/05/2023 | 12:55



As Páginas Amarelas eram um catálogo de fornecedores de produtos e serviços entregue pelas companhias telefônicas aos seus usuários. Ele podia ser consultado toda vez que precisássemos encontrar o telefone ou endereço de uma loja ou de um profissional para uma determinada finalidade. No Brasil, essa lista foi publicada de 1947 até a década de 2000, quando passou a ser disponibilizada apenas de forma online. A nova configuração tornou as buscas muito mais fáceis e abrangentes, uma vez que deixaram de ficar restritas a um estado ou região, como acontecia no formato impresso.

Recursos das buscas online

Hoje em dia, a internet disponibiliza uma infinidade de opções de busca por produtos e serviços, com a vantagem de termos acesso também a avaliações dos clientes anteriores dessas empresas, o que nos dá maior segurança na hora de fazermos nossas escolhas. É possível encontrar, por exemplo, cursos online sobre os mais variados assuntos, tais como idiomas, com aulas ao vivo (síncronas) ou gravadas (assíncronas) para alunos iniciantes, intermediários e avançados. Além disso, existe a possibilidade de optar tanto por professores brasileiros como estrangeiros, cuja língua materna seja aquela que se deseja aprender, o que pode ser um diferencial interessante sobretudo para estudantes mais adiantados.

Já no ramo do entretenimento, é possível encontrar, por exemplo, os melhores sites de poker online no Brasil, a fim de buscar bônus e ler análises detalhadas das principais salas de poker para escolher a melhor opção para cada perfil de jogador. Nessas plataformas os usuários podem participar, junto com milhares de outros jogadores, de jogos de poker Texas Hold’em, Omaha e muito mais. Esses sites são indicados tanto para iniciantes quanto para jogadores recreativos e high rollers (termo em inglês para jogadores mais experientes e ousados).

Por sua vez, no que diz respeito à busca por lojas ou outros fornecedores de produtos, a internet também facilita muito a tarefa do comprador de encontrar o que procura. Todas as principais lojas que têm estabelecimentos físicos já marcam presença no ambiente virtual. Elas possuem sites nos quais é possível buscar produtos, consultar todas as suas características e, ainda por cima, conhecer a opinião e o grau de satisfação das pessoas que já adquiriram o mesmo item. Nesse segmento, outros recursos interessantes que estão disponíveis na grande rede são:

comparação de produtos – dois ou mais produtos semelhantes são colocados lado a lado para o consumidor comparar suas características e escolher o que mais lhe agrada;

comparação de preços – o mesmo produto é consultado em diversos sites de vendas e, desse modo, seus preços e condições de pagamento são comparados para que o consumidor decida onde adquiri-lo.

Atualização dos dados

Além da maior facilidade para encontrar fornecedores de produtos e serviços, outra vantagem importante das buscas online em relação às antigas Páginas Amarelas é a atualização dos dados. Na internet isso ocorre de maneira muito mais dinâmica e pode ser feito sempre que um fornecedor mudar de endereço ou telefone, ou ainda quando for preciso incluir uma nova empresa ou prestador de serviço. As Páginas Amarelas eram atualizadas e impressas apenas uma vez por ano, fazendo com que se tornassem defasadas muito rapidamente. Essas e outras diferenças fazem da internet uma opção de busca muito superior, deixando as antigas Páginas Amarelas como uma feliz e saudosa recordação.