Produção industrial fica estável no 1º trimestre de 2023 ante 4º tri de 2022, diz IBGE

10/05/2023 | 11:17



A produção industrial ficou estável (0,0%) no primeiro trimestre de 2023 ante o quarto trimestre de 2022, divulgou nesta quarta-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ano passado, na série em comparação ao trimestre imediatamente anterior, a indústria tinha registrado alta de 1,2% no primeiro trimestre; estabilidade (0,0%) no segundo trimestre; queda de 0,7% no terceiro trimestre; e alta de 0,2% no quarto trimestre de 2022.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2022, a produção industrial caiu 0,4% no primeiro trimestre de 2023.

Revisões

O IBGE revisou o resultado da produção industrial em dezembro de 2022 ante novembro de 2022, de -0,1% para 0,0%.

Em bens de capital, a taxa de fevereiro ante janeiro de 2023 saiu de alta de 0,1% para 0,6%, enquanto o resultado de janeiro ante dezembro de 2022 passou de -4,4% para -4,1%.

Na categoria de bens de consumo duráveis, a taxa de fevereiro ante janeiro passou de -1,4% para -1,5%.

O resultado de bens de consumo semi e não duráveis em fevereiro ante janeiro passou de -0,1% para -0,2%.