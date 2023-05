Após ser vista ao lado de Tom Cruise durante corrida de Formula 1, Shakira sai para jantar com Lewis Hamilton

10/05/2023 | 11:11



A mãe tá on! Como você acompanhou, Shakira acabou arrumou um tempinho em sua agenda para acompanhar uma corrida de Fórmula 1, no último domingo, dia 7. A cantora fez questão de marcar presença no GP de Miami - um dos mais emblemáticos da agenda do automobilismo.

E claro, outros vários famosos também marcaram presença, como Tom Cruise, que até os fãs começaram a shippar a latina com o ator porque os dois apareceram conversando publicamente no pé do ouvido, e isso acabou gerando altas teorias de que eles estariam saindo.

Segundo informações do Page Six, o protagonista de Top Gun estaria disposto a viver um romance com a dona do hit Waka, Waka. Mas parece que não é só ele que está disposto não. Pois é, Lewis Hamilton o piloto inglês que defende as cores da Mercedes também estaria interessado em Shakira.

E o melhor de tudo nessa história é que o atleta até foi visto jantando com a cantora em um restaurante para lá de chique algumas horas depois do encontro com Tom Cruise. Em um vídeo publicado nas redes sociais, dá para notar Shakira entrando no restaurante e se encaminhando para a mesa onde está o heptacampeão mundial.