Após passar quase dois anos afastado, Lucas anuncia saída do NCT e WayV

10/05/2023 | 11:11



As fãs de K-Pop estão tendo que lidar com a chocante notícia de que Lucas, também conhecido como Huang Xuxi e Wong Yuk-hei, não faz mais parte do NCT. O cantor era integrante do Way-V, uma subdivisão da boyband, que estreou em 2019 com o lançamento do single álbum The Vision.

O chinês foi introduzido como integrante do NCT em 2018. Após fazer muito sucesso com o lançamento de diversas músicas, foi afastado das atividades em grupo em 2021 após ser alvo de diversas acusações relacionadas à traição em relacionamentos e gaslighting - ato ou prática de manipular alguém psicologicamente, distorcendo ou falsificando fatos ou informações. Nenhuma das acusações foi confirmada e Lucas apenas permaneceu sem aparecer na mídia.

Após passar quase dois anos em hiato, o artista fez uma publicação no Instagram com uma carta escrita à mão anunciando que decidiu deixar a boyband.

Olá, aqui é Lucas. Hoje, tenho um anúncio importante para compartilhar com você. Depois de muita deliberação e reflexão, tomei a difícil decisão de me separar do grupo NCT e WayV. Sinceramente, sinto muito pelos membros e é com o coração pesado que deixo para trás uma amizade de longa data. Já se passaram quase oito anos desde que me juntei aos membros e sou profundamente grato por seu cuidado e apoio. Vou valorizar essas memórias e nunca esquecer. Espero que os membros se lembrem de mim como Huang Xuxi, não apenas como Lucas. Eu os amo genuinamente e sempre os apoiarei do fundo do meu coração. Levei um tempo considerável para chegar a esta decisão, e acredito que esta é a decisão certa para o bem de todos. Seguindo em frente, pretendo reunir coragem para enfrentar os fãs que estão esperando por mim e buscar empreendimentos individuais. Acredito que a melhor maneira de retribuir aos fãs que me apoiam é continuar a apresentar performances excelentes. Vou me esforçar para me tornar um Huang Xuxi mais maduro e um Lucas ainda melhor. Por fim, quero expressar minha sincera gratidão a todos os fãs e a todos que me apoiaram continuamente.

A empresa SM Entertainment, responsável por gerenciar as atividades do NCT, também divulgou um anúncio sobre a saída de Lucas da boyband. Foi informado que o cantor seguirá realizando atividades solo.

Olá, aqui é a SM Entertainment. Nós o notificamos sobre as atividades futuras de nosso artista Lucas. Como resultado de uma discussão séria entre Lucas e a agência, foi decidido que Lucas deixará NCT e WayV e, em vez disso, seguirá atividades solo. A decisão foi tomada com base na crença de que era a melhor opção para respeitar os outros membros e os fãs e, portanto, pedimos a compreensão de todos os fãs que apoiaram Lucas como membro do NCT e WayV. De agora em diante, Lucas promoverá ativamente por meio de várias atividades individuais. Gostaríamos de agradecer aos fãs por seu amor infinito para com nossos artistas e pedir que continuem a mostrar sua atenção e apoio. Obrigado.